2016年WISE教育项目奖揭晓

六个致力于解决重要教育挑战的创新性项目成功获奖

卡塔尔多哈2016年10月5日电 /美通社/ -- 近日，旨在推动全球教育创新与合作的世界教育创新峰会（简称WISE）揭晓了获得2016年度WISE 教育项目奖的6个项目。自2009年设立以来，WISE一直致力于表彰并推广最具创新性和最富成效的实践方案，以应对全球教育领域面临的迫切挑战。

http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413266LOGO

每一年，WISE教育项目奖的获奖者都将加入WISE的全球网络，获得与世界上其他成功的及具有开创性的项目交流的机会。通过这个网络， 获奖项目将被世界上更多的人了解，并能够通过WISE的众多平台寻求广泛的合作机会， 如WISE交流平台、WISE出版物平台和WISE教育峰会。除此以外，每个获奖项目还将获得2万美元的奖金，并在WISE教育峰会和其他活动中获得表彰。

在来自巴特农-安永公司的独立教育咨询顾问进行初步评估之后，由国际教育专家组成的WISE教育项目奖评审团会进一步评估入围的15个项目，并从中选出6个最终的获奖项目。WISE希望通过这一选拔和奖励的机制创造出一个连接全球各地教育变革者的网络，并在世界范围内激励创新。

Abdulaziz Al-Horr博士是卡塔尔金融和商务研究院的CEO，也是WISE教育项目奖评审团的十位成员之一。Al-Horr博士认为：“2016年度WISE教育项目奖包含了对‘教育赋权’这一概念的强调。这些获奖项目为解决全球教育领域很多严峻的挑战提供了有力的工具。有些项目帮助了难民，有些为在困境中挣扎的学生提供支持，还有些通过职业培训改变了很多人的一生……我们相信通过WISE教育项目奖的认可和表彰，这些项目将继续推广创新的思想和实践，为人们带来更好的未来。”

巴特农-安永公司常务董事Ashwin Assomull表示：“这是巴特农-安永公司与WISE合作的第四年，我们认为这是一个非常了不起的项目。基于WISE对于影响力、创新性和发展潜力的评估标准，我们的团队帮助WISE开展对于入围项目的实地尽职调查，并为WISE 教育项目奖评审团提供详细的调查报告，从而帮助他们进行决策。”

关于2016年度WISE教育奖获奖项目：

Tara Akshar 识字项目（Tara Akshar Literacy Program）（印度） 教育促进增长和价值项目（Education for Growth and Value Creation）（黎巴嫩） JUMP数学项目（JUMP Math）（加拿大） Geekie项目（巴西） 点子盒子项目（Ideas Box）（法国） 小涟漪项目（Little Ripples）（美国）

如需获取更多关于WISE和WISE教育项目奖的信息，请浏览 WISE页面：http://www.wise-qatar.org 或WISE教育项目奖专题页面：http://www.wise-qatar.org/wise-awards-2016