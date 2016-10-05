超越小工具：Egencia让商务旅行者的智能手表更加智能

利用面向Apple Watch（苹果智能手表）和Android Wear的各种应用，Egencia确保跨平台一致性

香港、新加坡和上海2016年10月5日电 /美通社/ -- Egencia®（易信达）今天宣布利用面向 Apple Watch 和 Android Wear 的各种应用，为可穿戴设备带来其消费者级用户体验。Egencia 为商务旅行者显著增强用户体验，让他们能在 Egencia 桌面和移动应用之间进行切换 -- 现在也包括智能手表 -- 实现无缝化连接。

Egencia 全球产品副总裁迈克尔-古尔曼 (Michael Gulmann) 表示：“Egencia 将满足商务旅行者对消费者级优质产品的需求。由于拥有、开发并运行属于我们自己的技术，我们可以据此需求将这些可穿戴设备应用迅速推向市场。当为旅行者提供一种消费者所喜欢的熟悉体验之际，他们很可能喜欢这种体验并开始采纳。”

在商旅途中平均使用3种设备之际，当今的旅行者希望不管使用何种屏幕尺寸的设备，均能采用相同的应用处理内容及设置，以便获得真正的连续体验。

依托可以一目了然的鲜明设计，Egencia 智能手表应用成为了商务旅行者衣袖下面重要的个人辅助设备，可以发送一步步的提示来引导商旅之行。Egencia 智能手表应用将实时报告行程的意外变动，并且提供基于地图的导航与交通选择，从而帮助商务旅行者抵达最终目的地。在需要帮助之际，商务旅行者只需按一下智能手表，即可联系 Egencia 旅行顾问。

Egencia 面向 Apple Watch 的应用专为最新版 watchOS 而设计，旨在尽可能地实现最佳性能。在旅行者按动其智能手表来访问 Egencia 之际，Egencia 应用将显示在后台自动刷新的即时信息。Egencia 应用还包含为其它设备而设计的相关功能，包括最初为移动而设计的 Egencia AssistMe® 及其地面交通指南（整合了 Citymapper 和优步 (Uber) 应用程序接口）。

为了进一步拓展这种连续体验，Egencia 近期为使用 iPhone、iPad 和安卓设备的商务旅行者显著改动了其移动酒店体验，从而与全球范围内每个 Egencia 网站的桌面版体验保持一致。

在 Expedia®、Hotels.com®和其它姊妹品牌方面以使用时的移动设计为方向，Expedia 从基于地图的搜索和酒店客房与特色的显示层面实现了经过用户测试的改善，包括旅行政策现状、取消规则和忠诚度积分资格。

Expedia 面向 Apple Watch 和 Android Wear 设备的各种应用现已在 App Store（苹果商店）和Google Play（谷歌商店）推出。为酒店升级 iOS 和安卓 (Android) 应用的事宜将于本月晚些时候进行。