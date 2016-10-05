默克的Udit Batra获评CPhI Pharma“年度最佳首席执行官”

公司还凭借Parteck® SRP 80和Emprove®项目荣获两项卓越创新奖

德国达姆施塔特2016年10月5日电 /美通社/ -- 领先的科技公司默克 (Merck) 今天宣布，该公司生命科学业务部首席执行官 Udit Batra 因致力于在全球范围内推动生命科学创新而被 CPhI Pharma 评为2016“年度最佳首席执行官”。

该公司还荣获两项 CPhI Pharma 奖：一个是辅料与配方开发奖，一个是监管程序与合规奖。CPhI 于10月4日在西班牙巴塞罗那举行的年度颁奖盛典上公布了获奖名单。

默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官 Udit Batra 表示：“由于药物发现领域的进步带来了更加复杂的疗法，药物开发和制造业必须加快创新步伐。在默克，我们将继续为研究人员和科学家提供能提高药物开发质量和效率的解决方案，帮助他们解决最棘手的问题。我很荣幸能代表默克获得这个奖项。”

这家著名机构的认可向努力治疗疾病的研究人员、药物开发人员和临床实验室客户展示了默克世界一流的技术和解决方案。

CPhI Pharma 奖认可了默克在技术、配方、监管程序和产品开发方面的突破性创新。默克获得了以下技术奖：

CPhI 是一个全球性组织，致力于为制药业相关人士牵线搭桥，并且为制药公司创造机会来开发新业务、会见客户、发布新产品、宣传品牌和开拓新市场。CPhI Pharma 奖旨在表彰把灵感转化为创新的生命科学公司，以及在配方、工艺开发、包装和技术领域寻求突破的思想家和创造者。

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