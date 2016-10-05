Carbon Engineering与Greyrock Energy合作开发商业空气制油系统

加州萨克拉门托2016年10月5日电 /美通社/ -- Carbon Engineering与Greyrock Energy今天宣布达成合作，共同开发商业空气制油（air-to-fuels，简称A2F）系统。该系统的原理就是将空气中的二氧化碳和可再生能源转化成清洁液体运输燃料，用于现有的交通基础设施。

Carbon Engineering和Greyrock都是A2F核心技术的领导者。Carbon Engineering所研制的工业生产方法能将二氧化碳从空气中提取出来，并率先将这种系统与氢气生产和燃料合成工艺整合起来。Greyrock Energy是小型气体制油系统领域的佼佼者，可利用气体为原料来生产清洁规范的液体燃料。

双方正联手在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什建造一座综合型的商业示范工厂。该工厂将采用可扩展的加工技术，把空气中的二氧化碳转化成低碳液体燃料。在这个项目上，Carbon Engineering已经获得私人投资和British Columbia Innovative Clean Energy Fund（不列颠哥伦比亚省创新清洁能源基金）的重要资金支持。Carbon Engineering与Greyrock目前正全力推进在加拿大和美国开发更大规模商业系统的相关计划。

Carbon Engineering首席执行官阿德里安-科利斯(Adrian Corless)表示：“Carbon Engineering致力于开发和在商业领域推广用空气中的二氧化碳来生产超低碳强度燃料的技术。我们很高兴能与Greyrock Energy就此达成合作，未来我们将共同开发更多的A2F系统。用空气中的二氧化碳来合成碳氢化合物绝对是一种变革性的技术。”

Greyrock首席执行官Robert Schuetzle说道：“Greyrock很高兴能被Carbon Engineering选中加入这个独一无二的项目。我们非常欣赏Carbon Engineering多年来为从空气中捕捉二氧化碳所做的努力。我们相信，用这种原料来生产液体燃料的商业系统很快就能开发成功。这种新兴技术的出现将大大推动环境效益的增长。”