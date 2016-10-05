您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Naser Taher先生和大通电子交易所集团双双获奖

2016年10月05日 20:04 编辑： 经理人网编辑
0

《Global Brands》杂志分别授予中国金融服务最杰出首席执行官和香港最佳外汇交易平台称号

伦敦2016年10月5日电 /美通社/ -- 一年一度的Brand Excellence Awards（品牌卓越大奖）旨在通过表彰“同类最佳”品牌，确定并奖励卓越的服务交付。Global Brands Excellence Awards（全球品牌卓越大奖）的评判标准包括一个调查小组与来自相关地区的外部评审团在财务、发展、服务、客户体验和品牌活动方面联合开展的评估。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160518/369255LOGO

该奖项是大通电子交易所集团(Multibank Exchange Group)在一系列荣誉中荣获的最新奖项。

大通交易集团董事长Naser Taher先生对此发表评论说：“我谨代表我个人和大通电子交易所集团，非常荣幸能够荣获《Global Brands》杂志的知名奖项。实际上，这些奖项应该当之无愧地属于大通电子交易所集团一流的敬业员工和高管，正是他们不知疲倦地致力于确保我们该集团保持全球最大金融衍生品公司之一的地位。”

《Global Brands》杂志品牌负责人Jay Reddy则对此发表评论说：“大通电子交易所集团之所以取得成功，要得益于该集团实实在在的发展和技术方面的创新，从而积极影响了客户体验。此外，大通电子交易所集团引人注目的营销和广泛的社交媒体活动也牢牢抓住了整个地区的想象力，展现出了该公司的追求。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27301.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号