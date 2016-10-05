Naser Taher先生和大通电子交易所集团双双获奖

《Global Brands》杂志分别授予中国金融服务最杰出首席执行官和香港最佳外汇交易平台称号

伦敦2016年10月5日电 /美通社/ -- 一年一度的Brand Excellence Awards（品牌卓越大奖）旨在通过表彰“同类最佳”品牌，确定并奖励卓越的服务交付。Global Brands Excellence Awards（全球品牌卓越大奖）的评判标准包括一个调查小组与来自相关地区的外部评审团在财务、发展、服务、客户体验和品牌活动方面联合开展的评估。

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该奖项是大通电子交易所集团(Multibank Exchange Group)在一系列荣誉中荣获的最新奖项。

大通交易集团董事长Naser Taher先生对此发表评论说：“我谨代表我个人和大通电子交易所集团，非常荣幸能够荣获《Global Brands》杂志的知名奖项。实际上，这些奖项应该当之无愧地属于大通电子交易所集团一流的敬业员工和高管，正是他们不知疲倦地致力于确保我们该集团保持全球最大金融衍生品公司之一的地位。”

《Global Brands》杂志品牌负责人Jay Reddy则对此发表评论说：“大通电子交易所集团之所以取得成功，要得益于该集团实实在在的发展和技术方面的创新，从而积极影响了客户体验。此外，大通电子交易所集团引人注目的营销和广泛的社交媒体活动也牢牢抓住了整个地区的想象力，展现出了该公司的追求。”