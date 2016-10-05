新研究表明，财务领导者必须以战略性眼光看待差旅及费用解决方案

以便推动发展和创新

财务决策者表示，管理费用和现金流是最具挑战性的单一职责

华盛顿州贝尔维尤2016年10月5日电 /美通社/ -- 由Forrester Consulting（弗里斯特咨询公司）为Concur开展并在今天发布的新委托全球研究，探讨了移动和数字渠道如何颠覆差旅及费用管理的问题，这种颠覆为财务管理者带来了新的挑战。这项研究由SAP（思爱普）旗下公司Concur委托进行，对财务管理者为成功克服这些挑战和更为高效地管理费用所采取的步骤，提供了独家洞察分析。

研究报告指出，“Forrester发现企业正在从财务上节省费用的角度和员工满意度与过程效率的角度出发，为改进差旅及费用(T&E)流程进行重大变革”。研究报告还在前面几段中表示：“为了进一步探讨这些变革，Forrester对假设进行了检验，即当今的财务领导者需要以战略性眼光看待差旅及费用解决方案，从而帮助推动企业发展和创新。”

新研究的关键发现包括：

差旅及费用工具与能力必须与时俱进，以便匹配员工如今已在其个人生活中使用的技术和工具。 移动和数字技术已经扩展了用户在个人生活中进行和追踪购买的方式，员工现在预计他们的雇主能够支持那些相同的能力。企业如今将使用移动应用列为让员工遵守差旅及费用政策的最有效方式。通过给予用户移动方面的差旅及费用支持，财务管理者可以就费用趋势和不断发展变化的旅行计划进行实时洞察了解。

移动和数字技术已经扩展了用户在个人生活中进行和追踪购买的方式，员工现在预计他们的雇主能够支持那些相同的能力。企业如今将使用移动应用列为让员工遵守差旅及费用政策的最有效方式。通过给予用户移动方面的差旅及费用支持，财务管理者可以就费用趋势和不断发展变化的旅行计划进行实时洞察了解。 对财务领导者来说，管理差旅及费用乃是一大挑战，但是他们专门处理这一问题的时间却不多。 对所有财务领导者而言，追踪差旅费用是一个战略要素，但是很难平衡他们的各种需求。财务领导者现在需要利用更加直观的工具来简化差旅及费用流程，并为费用趋势提供关键的洞察分析。Forrester发现，为了应对这些挑战，在未来6个月内，73%的企业都将积极更新或计划更新它们的差旅及费用系统。

对所有财务领导者而言，追踪差旅费用是一个战略要素，但是很难平衡他们的各种需求。财务领导者现在需要利用更加直观的工具来简化差旅及费用流程，并为费用趋势提供关键的洞察分析。Forrester发现，为了应对这些挑战，在未来6个月内，73%的企业都将积极更新或计划更新它们的差旅及费用系统。 新的差旅及费用投资主要关注通过提升流程效率和改进数据分析与报告来支持员工。财务领导者们一致同意，支持员工做出更为明智的决定和遵守公司政策，对有效进行差旅及费用管理至关重要。因此，企业所需要的解决方案要能对用户友好，而且能轻松部署，并与现有系统进行整合。像一体化旅行预订和费用系统与收据信息获取（能够自动生成费用报告）这样的能力，可以在帮助统一员工体验和推动花费合规上面发挥至关重要的作用。

Concur全球分销总裁迈克-埃伯哈德(Mike Eberhard)表示：“Concur致力于提供创新型解决方案，让财务管理者能够借此克服由当今快节奏数字商务环境所带来的挑战。在一体化Concur生态系统的支持下，你可以让员工借助智能工具和应用做出明智的决定，同时还能获得洞察意见，从而推动节省费用。我们的解决方案可以帮助进行差旅、费用和发票流程的简化与自动化，方便员工迅速完成任务，同时提供准确的合并数据，让财务管理者能够有效管理意义重大的财务系列款项。”

为了进行这一研究，Forrester针对北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）、亚太和澳大利亚/新西兰地区的500位财务决策者进行了在线调查。受访企业规模不一，员工人数从100人到999人（占到所有受访企业的一半），再到20,000人以上不等。调查发现还由与中小企业和大公司财务领导者进行的六次深度访谈进行补充。

点击这里可以看到完整的研究报告。