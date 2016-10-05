新研究表明，财务领导者必须以战略性眼光看待差旅及费用解决方案

以便推动发展和创新
财务决策者表示，管理费用和现金流是最具挑战性的单一职责
华盛顿州贝尔维尤2016年10月5日电 /美通社/ -- 由Forrester Consulting（弗里斯特咨询公司）为Concur开展并在今天发布的新委托全球研究，探讨了移动和数字渠道如何颠覆差旅及费用管理的问题，这种颠覆为财务管理者带来了新的挑战。这项研究由SAP（思爱普）旗下公司Concur委托进行，对财务管理者为成功克服这些挑战和更为高效地管理费用所采取的步骤，提供了独家洞察分析。
研究报告指出，“Forrester发现企业正在从财务上节省费用的角度和员工满意度与过程效率的角度出发，为改进差旅及费用(T&E)流程进行重大变革”。研究报告还在前面几段中表示：“为了进一步探讨这些变革，Forrester对假设进行了检验，即当今的财务领导者需要以战略性眼光看待差旅及费用解决方案，从而帮助推动企业发展和创新。”
新研究的关键发现包括：
Concur全球分销总裁迈克-埃伯哈德(Mike Eberhard)表示：“Concur致力于提供创新型解决方案，让财务管理者能够借此克服由当今快节奏数字商务环境所带来的挑战。在一体化Concur生态系统的支持下，你可以让员工借助智能工具和应用做出明智的决定，同时还能获得洞察意见，从而推动节省费用。我们的解决方案可以帮助进行差旅、费用和发票流程的简化与自动化，方便员工迅速完成任务，同时提供准确的合并数据，让财务管理者能够有效管理意义重大的财务系列款项。”
为了进行这一研究，Forrester针对北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）、亚太和澳大利亚/新西兰地区的500位财务决策者进行了在线调查。受访企业规模不一，员工人数从100人到999人（占到所有受访企业的一半），再到20,000人以上不等。调查发现还由与中小企业和大公司财务领导者进行的六次深度访谈进行补充。
点击这里可以看到完整的研究报告。