Multisorb宣布在海德拉巴设立制造工厂，为印度医药行业提供支持

纽约州布法罗和印度海德拉巴2016年10月5日电 /美通社/ -- 全球活性包装技术领导者Multisorb Technologies欣然宣布，该公司在印度泰伦加纳邦海德拉巴建设一座新的制造工厂。

这座通过外商直接投资建立的新工厂将位于海德拉巴市中心以南约25公里的拉吉夫-甘地国际机场(Rajiv Gandhi International Airport)中的GMR航空航天产业园。

新工厂占地约4000平方米，将在洁净室环境中采用Multisorb的最新生产工艺。和所有Multisorb制造基地一样，新工厂也将遵守美国食品药品监督管理局(FDA)的CGMP（动态药品生产管理规范）标准（主要是遵守美国联邦法规第21章210和211部分的规定）。

Multisorb Technologies首席执行官Eric Armenat表示：“我们在印度进行投资表明Multisorb继续致力于服务印度药品制造商。”Armenat补充说：“我们现在非常高兴能够通过在当地进行生产和参加‘印度制造’(Make in India)计划，将我们与客户的关系带到一个新层次。”

Multisorb Technologies India Pvt. Ltd.总经理Laxmikant Khaitan将领导新的海德拉巴工厂。

Khaitan表示：“过去15年来，Multisorb的先进吸附剂和互补性分装技术已经成为了印度的行业标准。我们的客户现在将能以较低的到岸成本使用这些技术。”

Multisorb医疗保健包装副总裁Adrian Possumato则表示：“许多年来，印度一直都是一个全球药品制造中心。”Possumato补充说：“我们现在很高兴能够通过加入当地制造商群体和从下属海德拉巴工厂直接支持我们的Success through Efficiencysm计划，来扩大我们在印度的作用。”

Multisorb计划在海德拉巴工厂制造获得DMF（药物主文件）支持的产品，包括StripPax®干燥剂/吸附剂包、IntelliSorb®水分调节剂包和StabilOx®氧气吸收剂包。该公司预计将在2017年第四季度进行海德拉巴工厂的客户质量体系审查，并将从2018年第一季度初开始，通过海德拉巴工厂为印度客户供应产品。