Conco Systems Pty Ltd.收购Gogolok IndustrieService GmbH

这将扩大Conco的能力组合并推动其全球事业发展

柏林2016年10月6日电 /美通社/ -- 作为美国宾夕法尼亚州维罗纳 Conco Services Corporation 的附属子公司，Conco Systems, Pty Ltd.（位于澳大利亚 Heatherbrae）已经收购了 Gogolok IndustrieService GmbH (GIS)（位于德国马格德堡）。GIS 专门从事板式换热器和空气冷凝器的工业清洗业务，并面向巴斯夫 (BASF)、拜耳 (Bayer)、Stadtwerke 和 ADM 等德国一些最知名公司提供一般保养清洁服务。将 GIS 的基础设施、人力资源和服务能力整合进 Conco 家族，将推动 Conco 在欧洲市场的发展并扩大其全球服务组合。

Conco Systems Pty Ltd. 是 Conco 全球企业集团的澳大利亚分公司，致力于面向发电行业和工业提供无与伦比的冷凝器和热交换器产品及服务。Noel John Peters 目前担任 Conco Systems Pty Ltd. 董事总经理并将扩大其职责范围，出任 GIS 财务总监，同时 GIS 的日常运行仍由 GIS 董事总经理 Hagen Gogolok 负责。

Conco 在德国的收购将加强该公司目前由子公司和分销商组成的欧洲网络。Conco Systems SPRL 位于比利时 Lillois，成立于2004年，而 Conco 位于意大利、波兰和西班牙的欧洲分销商数十年来一直是其重要的合作伙伴。如欲获取 Conco 办事处及全球分销商的完整目录，或者了解有关 Conco 产品及服务的详情，敬请访问：www.conco.net。

Conco 成立于1923年，它是面向发电行业和工业加工行业提供冷凝器和热交换器服务的全球领先供应商，在美国、欧洲和亚太地区均设有办事处。