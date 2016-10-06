《美国新闻与世界报道》与Shorelight Education成立U.S. News Global Education

新公司主要致力于帮助留学生

华盛顿2016年10月6日电 /美通社/ -- 教育界排名全球权威《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)与 Shorelight Education 今天宣布成立 U.S. News Global Education。新公司将致力于帮助留学生及其家庭找到符合他们要求的大学。

《美国新闻与世界报道》总裁兼首席执行官Bill Holiber表示：“我们看到在 usnews.com 上查询美国大学的留学生人数大幅增加。过去几年里，我们开始开发专门为留学生设计的内容和信息，反响非常好。通过与 Shorelight Education 合作以及成立 U.S. News Global Education，我们将进一步扩大我们针对有意在美国高校求学的留学生的全球业务覆盖面和平台。”

U.S. News Global Education 作为 Shorelight Education 的子公司，将把《美国新闻与世界报道》的权威排名和分析与 Shorelight 的留学生专长相结合，为有意进入美国高校求学的学生提供支持。

Shorelight Education 首席执行官兼 U.S. News Global Education 董事长 Tom Dretler 表示：“很多留学生和他们的父母在查询大学的过程中面临着特别的挑战，包括异国市场、语言障碍以及五花八门的信息来源。我们的合作将帮助全球各地的学生实现他们的受教育愿望并受益于焕然一新的大学体验。”

通过 U.S. News Global Education，留学生及其家庭将可以获得指导意见和分析，从而在选择高校时能够基于可靠信息做出更好、更明智的决定。该公司还计划推出面向顾问的服务。