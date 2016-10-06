巴黎公立医院集团与新加坡肝癌研究员展开前瞻性荟萃分析

巴黎公立医院集团与新加坡肝癌研究员就两项试验结果展开前瞻性荟萃分析

该荟萃分析包含两项针对无法通过手术切除的肝癌患者进行的钇90树脂微球与索拉菲尼对照试验

巴黎和新加坡2016年10月6日电 /美通社/ -- 来自法国巴黎公立医院集团（Assistance Publique - Hopitaux de Paris，简称 AP-HP）、亚太肝癌研究组织（The Asia-Pacific Hepatocellular Carcinoma Trials Group，简称 AHCC）、新加坡国立癌症中心（National Cancer Centre Singapore，简称 NCCS）和新加坡临床试验研究所（Singapore Clinical Research Institute，简称 SCRI）的癌症研究员宣布将针对即将发布的两项大型钇90树脂微球与索拉菲尼 (sorafenib) 随机对照试验的结果，共同展开前瞻性荟萃分析。这两项研究的患者招募工作已经完成，共约800名晚期原发性肝癌（肝细胞癌）患者参加研究。

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其中在法国展开的肝癌研究名为 SARAH，由 AP-HP 发起，Sirtex 公司提供资金支持；另一项在新加坡进行，名为 SIRveNIB（AHCC 拟定06），也由 Sirtex 提供资助。这两项研究采用类似的研究设计，对选择性体内放射疗法 (SIRT) 结合以肝脏为靶向的钇90树脂微球这一治疗方案与作为当前晚期肝癌标准疗法的全身化疗药物索拉菲尼在疗效、安全性和生活质量上进行对比。参加 SARAH 和 SIRveNIB 的肝癌患者不适合接受手术切除、消融或肝脏移植等现有疗法，此外经动脉化疗栓塞术 (TACE) 对这类患者也不适用或治疗失败。

SIRveNIB 研究项目负责人、NCCS 和新加坡中央医院 (Singapore General Hospital) 高级顾问外科医生 Pierce Chow 教授表示：“正如我们一开始宣布完成 SIRveNIB 患者招募工作时所说的，寻找疗效更好、耐受性更佳的肝癌疗法十分重要，因为目前已经证实有效的治疗方案太少。我们的这项研究从亚太地区10个国家的27所专科医疗中心里招募了360多名患者。虽然我们的数据将单独公布，但将这些数据与法国 SARAH 研究结果一起纳入前瞻性荟萃分析，将覆盖更广泛的患者群体，带来重大科学依据，同时也为各类预先计划的统计分析提供更多有用数据，包括总生存率。这将让从事肝癌治疗的医师对我们相关治疗研究结果的适用性有更大把握。肝癌已经成为一种越来越常见、死亡率越来越高的癌症。”

SARAH 研究项目负责人、AP-HP 博容医院 (Beaujon Hospital) 放射科主任兼法国 Sorbonne Paris Cite（索邦大学联盟）巴黎狄德罗大学 (Universite Paris Diderot) 教授瓦莱丽-威尔格林 (Valerie Vilgrain) 博士说：“SARAH 研究在法国25所专科医疗中心展开，预计2017年上半年公布研究结果。尽管我们也将单独公布结果，但我们相信，将我们的发现与 SIRveNIB 研究结果共同纳入前瞻性荟萃分析是非常值得关注的。在法国和欧洲大部分地区，肝癌患者已经出现肝硬化症状，病因主要是丙肝病毒感染和酗酒，而亚洲大多数肝癌患者最初是由乙肝病毒引起的。因此，这项前瞻性荟萃分析将涵盖代表各类主要肝癌病因的患者、得出相关的安全性和疗效数据，同时可大大提高这些研究结果的临床适用性。”

该前瞻性荟萃分析的结果预计在2017年公布。在此之前，有关荟萃分析的研究方法和统计方法的详细介绍也将在一份同行评审期刊上发表。