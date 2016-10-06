消费品论坛宣布通过新的制冷决议

巴黎和纽约2016年10月6日电 /美通社/ --

零售商和制造商再次强调他们致力于逐渐停止使用 HFC 制冷剂，并将在过去6年来的初步成功基础上再接再厉

消费品论坛（The Consumer Goods Forum，简称“CGF”）董事会今天宣布通过一项新的制冷决议，呼吁所有消费品公司逐渐停止使用有害的氢氟碳化合物(HFCs)。在帮助达成保持全球平均温度升幅大大低于2摄氏度这一目标上面，这项雄心勃勃的新承诺被视为一项关键新举措。如今，氢氟碳化合物大概为总体温室效应“贡献”了1.5%的份额，除非采取行动，否则预计到2050年，氢氟碳化合物在总体温室气体(GHG)中的份额将提升至6%至9%。

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此次通过的决议主要关注四大关键领域：在具备安装条件的市场安装新的制冷设备；联络关键利益相关者，在目前暂不具备安装新设备条件的市场中克服障碍；减少现有制冷系统对环境的影响；以及制定可测量上述三点的具体目标和行动计划。

消费品论坛董事会还认识到了监管在确保全球公平合理地逐渐停止使用氢氟碳化合物上面的重要作用，并由此呼吁将氢氟碳化合物纳入《蒙特利尔议定书》(Montreal protocol)的管制范围。

森宝利(Sainsbury's)首席执行官迈克-库普(Mike Coupe)表示：“CGF 成员再次展现了全球和环境方面的领先地位，此次通过决议的最新举措将在帮助制定更为广泛的业界可持续发展标准方面发挥重要作用。在我们远离 HFC 气体并朝着采取更为清洁的商业实践前进的时候，消费品行业继续引领潮流并保持领先地位至关重要。”

南非米勒酿酒公司(SABMiller)首席执行官艾伦-克拉克(Alan Clark)则表示：“过去6年里领先的全球消费品公司采取了积极行动，这已经在全世界的许多地区证明了低碳制冷系统在商业和运行上的可行性。作为我们宏大的 Prosper 可持续发展计划的一部分，南非米勒酿酒公司现在制定了不再购买新的 HFC 制冷设备的2020年目标。此次通过新的制冷决议将帮助全行业向业界停止使用很可能加速全球变暖的制冷剂迈进，而这也是我们对《巴黎气候协议》(Paris Climate Agreement)的积极承诺的一部分。”

现在访问CGF网站可浏览决议全文。

在通过 CGF 的2010年制冷决议之后再接再厉，扩大消费品行业的可持续发展成果

2010年，CGF 宣布通过了首项制冷决议，那时制冷一直在消费品行业中发挥关键作用，但能够取代氢氟碳化合物的低碳技术却尚未经过检验。因此 CGF 决定通过决定承诺到2015年试用新的制冷方式来展现领先地位。

CGF 成员由此在全球超过4000家超市、400万套冰淇淋和饮料制冷机组及工业厂房安装了低碳制冷系统，且大多数系统都使用自然制冷剂。近期发布的《Refrigeration Booklet》（制冷手册）也重点介绍了这些成功事例及更多内容。2010年制冷决议的有效期在2016年1月结束。

不过，CGF 成员也承认，虽然试用和推出自然制冷剂的试验取得了积极的成果，但今天宣布通过新决议也是帮助推动进一步扩大影响范围和确保氢氟碳化合物永久离开全球制冷运营系统的必要条件。

此次通过的第二项制冷决议是隶属于 CGF 可持续发展支柱(CGF Sustainability Pillar)的第四项环境决议，能够补充完善关于森林砍伐和食物浪费的其它生效协议。