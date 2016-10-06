科思创上市一周年，股票表现令人折服

独立上市，取得成功

股价翻倍有余 -- 跑赢基准指数

财务表现坚挺 -- 为公司发展的未来充分投资

增长历程持续 -- 7月上调2016年增长预期

德国勒沃库森2016年10月6日电 /美通社/ -- 科思创首次公开募股一周年。一年前的今天，也就是2015年10月6日，公司正式登陆股票市场。对于科思创（前身拜耳材料科技）而言，这是作为独立公司新时期的开始，也是公司迈出的坚实一步，有助于其在全球竞争激烈的环境中，更快速、更有效和更灵活地地发挥其优势。



科思创上市一周年： 成功登陆股票市场 | 股价至今翻倍有余 | 7月上调2016全年预期

科思创的新愿景“开创精彩世界”推动着公司的成功。“这一愿景鞭策着我们所有人。我们希望使用我们的创新技术和产品，帮助克服二十一世纪面临的挑战，无论是气候变化，资源减少，还是全球人口增长。利用我们的产品，造福社会，减少污染。”科思创首席执行官唐佩德 (Patrick Thomas) 说道。

股东也可以从科思创所做出的承诺中获益：一年前，科思创上市首日报价为26欧元，远高于发行价24欧元。此后，科思创的股市表现出色。目前的股价已经超过50欧，为发行价的两倍多。

“股价上涨是科思创出色业绩的集中体现。在过去的12个月，公司跑赢了我们所跻身其中的所有股票指数，以及与我们相关的每个指数。科思创的每位员工都有充分的理由为此感到骄傲。”公司首席财务官兼劳工处负责人鲁诚飞 (Frank Lutz) 说道。

科思创股票首次公开募所获收益约为15亿欧元，主要用于偿还欠拜耳集团的债务，以便于达到投资评级。今年6月，穆迪评级机构也已经确认了科思创的Baa2评级。自此以来，科思创已经全数还清拜耳的借贷，并且被列入欧洲斯托克600和MDAX指数。2016年春季，科思创进一步强化其业已稳健的财务状况，发行总额为15亿欧元的债券，这项举动使得公司的财务运作更为灵活。

公司充分利用财务自由度进行发展。6月份，公司决定扩大德国布伦斯比特尔基地的产能。从现在起到2018年，公司将为此投资几亿欧元，使MDI产品（一种用于生产聚氨酯的原材料）的产能翻番，达到每年40万吨。

同时，科思创将继续加强其国际影响力。为了应对需求的增长，今年7月公司在上海新开了一个大规模生产装置，这将提高HDI（一种用于涂料和粘合剂生产的原材料）的年产量5万吨。

此外，科思创首次在塑料的工业化生产中利用二氧化碳。在德国多马根基地，公司投资约1500万欧元，生产利用二氧化碳作为20%原材料的新型泡沫原料，节约了该工艺传统原材料 -- 原油的相应使用量。科思创认为这一举措具有促进可持续发展的巨大潜力。

科思创的业务运营中带来更多的利好消息，公司得以在7月份提升了对本财年内的业绩预期。“科思创实现了出色的增长。自从上市以来，我们的业绩一直非常好，销量增加了，盈利能力提高了。”鲁诚飞补充说道。“凭借这一有利条件，我们从一开始就向股东支付红利，而且未来还将支付极具吸引力的红利。”

公司仍有提升空间。“尽管我们目前已经取得了一些成就，但是必须承认，我们还没有达到目标。尤其是在业务流程和一些内部结构方面，我们仍需要做出一些调整。” 鲁诚飞解释说。未来公司将要谱写更多成功的篇章：尽管到2020年，全球经济预期年平均增长率为2.5%，但是科思创所积极投身的领域需求走高，预期每年的平均增长率为4%。