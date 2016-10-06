模块化设计兼具优质和快速

芬兰埃斯波2016年10月6日电 /美通社/ --

与通常情况不同的是，工业木材结构的设计流程可兼具优质和快速这两大优点。模块化设计的优势很明显：尺寸精准的木质元件可帮助改善技术设计流程以及合作伙伴之间的协作。

预制的木质元件可实现快速、高效、轻松的设计，同时不影响质量。有关该精益方法的好处，很多报告都给出了令人信服的证明：研究表明，在多个应用了精益建造方法的公司中，84% 的公司报告称建筑质量有所提高，80% 的公司发现客户满意度获得了提升。1

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“由于全球需要住房的人数正以每天 90,000 的速度增长，我们需要一个更高效的建筑设计方法。反过来看，由于每个设计师每年可处理的项目在增多，设计公司便可从更短的设计周期中获利，”阿尔托大学的建筑师兼研究员 Matti Kuittinen 指出。

一个项目的早期阶段的运作决定了该项目的大部分质量和价值是得到保留还是丢失。

“通常，由于作业现场的空间有限或其他一些相关的场地限制，我们需要非常快速的运作。在面临挑战性时，木材的轻便性是我们选择木质元件的决定性因素”，Fabienne Bulle architecte & associés的建筑师 Fabienne Bulle 解释道。

设计师的法宝：Kerto® LVL 的尺寸精度

在加快设计的同时，设计师必须密切关注质量。匆忙的赶工通常会导致设计失误，这是导致建筑工地工期延误的重要原因。

经过精心设计的木产品，例如 Kerto® LVL（单板层积材），相较于需要考虑更多温度因素的混凝土、钢材等材料来说，具有更高的尺寸精度。对于设计师来说，使用木质元件就意味着可以在不影响质量的前提下大大简化并加快设计流程。

“作为一名建筑师，我非常喜欢 Kerto 产品带来的的技术和建筑质量。就像裁缝那样，它能够实现完全创意的现场切割”，Bulle 称。

实现快速流畅的模块化设计流程

用木材进行设计不再是一个费时费力的过程。诸如建筑信息建模 (BIM) 等技术优势可帮助强化设计流程。

客户、建筑公司和各种设计机构在协力开发一个项目时，如果彼此间的信息交流不畅，也会带来问题。

“要让互动变得更为简单，在设计中使用“预制”也是一个办法。我们可以使用预先设计的元件，不必每次都从头开始设计。这样，协作会变得更为流畅，还可以加快设计进度，消除错误”，Matti Kuittinen 说。

最重要设计工具一览

建筑信息建模 有助于充分发挥木产品的特性。大量 Met sä Wood 的工程木构件产品已经是 BIM 系统的建模构件。

有助于充分发挥木产品的特性。大量 Met Wood 的工程木构件产品已经是 BIM 系统的建模构件。 计算软件 （例如 Finnwood 和 Finnframe）可以支持结构设计并提高资源运作效率。

（例如 Finnwood 和 Finnframe）可以支持结构设计并提高资源运作效率。 Metsä Wood 的环保产品声明提供了关于 Kerto® LVL 产品环保性能的基本信息，帮助满足绿色采购的需求。

参考

1 希尔建筑公司，“精益建造：利用协作和先进的做法提高项目效率，”希尔建筑公司，贝德福德，2013

对更高效的设计流程感兴趣？了解有关快速优质的模块化设计的更多信息：www.metsawood.com/publications

图片：http://databank.metsagroup.com/l/XjL_SSHHFr-F

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