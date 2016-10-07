JENNIFER LE NECHET被评为世界最佳调酒师

迈阿密2016年10月7日电 /美通社/ --

Jennifer Le Nechet在迈阿密举办的全球鸡尾酒大赛——2016年WORLD CLASS年度最佳调酒师大赛决赛中被评为世界最佳调酒师。

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160926/411770 )

这位法国调酒师通常在巴黎Café Moderne吧台后调制酒水和吸引客人，通过在其Stempunk主题快闪酒吧制作惊人的系列活力饮料获得评委们的一致称赞。

来自世界各地的近10,000名调酒师参加了此次比赛，其中56位被选中代表自己国家或地区参加在迈阿密举行的决赛。六位精英调酒师获选进入最后一轮决赛，在仅仅24小时内构思并创造一间快闪酒吧。每项挑战都展示了调酒师“宝库”（技巧、个性、酒类知识以及在压力下如何很好地完成任务）中的一项不同技能。

调酒师们从帝亚吉欧珍选品牌组合（包括坎特一号(Ketel One)伏特加、诗珞珂(Cîroc)、唐胡里奥(Don Julio)、添加利十号(Tanqueray No. TEN)、Bulleit（布雷）、萨凯帕(Zacapa)朗姆酒和尊尼获加蓝牌(Johnnie Walker Blue Label)混合苏格兰威士忌）中挑选顶级品牌调制经典鸡尾酒以及开发他们自己的配方。他们还争分夺秒，在仅有的10分钟内最多混合14种典型酒水。

作为首位被评为世界最佳调酒师的女性调酒师，Jennifer Le Nechet表示：“我太震惊了！能够得到世界最佳调酒师头衔是何等的荣耀，特别是竞争对手还是来自世界各地的全明星阵容。这一周会激励我继续开辟美酒的新疆域和探索如何通过鸡尾酒来调动所有感官。我迫不及待地想要获得未来的体验！”

Le Nechet将迎来忙碌的奇遇之年，她将有机会作为帝亚吉欧珍选品牌大使环游全球，担任大赛评委以及在众多不同地方调制定制酒水。

伦敦奥特逊酒吧(Artesian London)前首席调酒师Alex Kratena表示：“今年的标准绝对惊人。很难在这些调酒师之间做出选择。Jennifer刚好完全切中超级明星泳池派对的命题，展现了调酒师所需的各项技能，她的快闪酒吧凭借炫酷的Stempunk主题，以及利用自制乳液、可乐和有机成分来改造经典鸡尾酒，征服了全体评委。这些调酒师都是他们所在领域中的真正佼佼者，除冠军之外的五位调酒师都是有力竞争者。他们不仅能够完美完成所有经典之作，还能在途中每一步开发激动人心的新技巧。”

World Class全球总监Johanna Dalley说：“这一周迎来了一场关于创造力、天赋和非凡才华的‘旋风’，真正地将调酒师的作用提升到了等同于世界领先大厨的境界。而这也是举办WORLD CLASS大赛的宗旨，激发人们以评鉴美食的相同方式来鉴赏美酒。最终进入决赛的六位选手都十分出色，在决赛中他们的实力差距很小，不过我们还是很高兴将Jennifer评为获奖者和我们的首位女性WORLD CLASS年度最佳调酒师。”

在颁奖晚会上，墨西哥城成为2017年WORLD CLASS年度最佳调酒师全球决赛的举办城市。

Dalley继续表示：“2017年，WORLD CLASS会在墨西哥城将鸡尾酒文化带到新高度，想要实现这一目标，再也没有比墨西哥城更好的地方了，这么多年来，墨西哥城这座城市已经发展成为了一个最具活力的美食、美酒和文化之都。”

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