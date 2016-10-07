ALib供应商Suite LLC入选Chartis买方RiskTech象限

纽约2016年10月7日电 /美通社/ -- ALib™固定收益现金与衍生产品定价与风险管理金融分析库供应商Suite LLC在Chartis Research的《2016年买方风险管理技术市场最新动态》(Buy Side Risk Management Technology Market Update 2016)中被评为“点解决方案供应商”(Point Solution Vendor)。该报告于上周发布，使用Chartis的RiskTech Quadrant®（RiskTech象限）来解释买方供应商市场格局的结构。Chartis采用综合的深入独立研究法和清晰易懂的计分系统，来解释哪些技术解决方案能够满足一家机构的需求。报告特别关注风险管理能力（不包括经营风险和金融犯罪），涵盖了面向买方提供风险管理解决方案的领先供应商。

Suite LLC的ALib分析库囊括了所有利率相关工具风险管理的现实世界业务逻辑，这些工具包括简单的现金产品、复杂的掉期交易、期权产品、信用违约掉期及相关衍生产品。ALib的开发和反复测试原本意图是为了满足卖方的严苛要求，随着风险管理和分析向价值链的整合对很多公司越来越具有战略重要性，ALib在买方公司中间也越来越受欢迎。ALib丰富的领域特异性功能，以及在不同技术环境中广泛的可携带性，使之成为采取混合技术方法进行企业风险管理的公司的宝贵组成部分。

Suite合伙人兼定量研究部门主管Gene Schupak博士表示：“感谢Chartis对ALib的功能广度、分析和建模能力的认可，认为其是买方越来越依赖该产品的关键推动力。”

Suite LLC成立于2001年，为包括买方、卖方、交易所和其它金融服务机构在内的全球客户群提供金融分析及相关服务。Suite总部位于曼哈顿中区。

详情请访问http://www.suitellc.com。