Calypso被《Asia Risk》杂志评为年度最佳技术供应商

作为创新型金融技术公司，Calypso还荣获了多个其它亚洲奖项

旧金山2016年10月7日电 /美通社/ -- 领先的资本市场软件供应商Calypso Technology Inc.宣布，该公司被《Asia Risk》杂志评为2016年度最佳技术供应商。

Calypso首席执行官Pascal Xatart表示：“获得这个奖项使我们非常高兴。我们很荣幸如此知名出刊物的专家小组将我们评为亚洲地区的优秀技术供应商。该奖项展现出Calypso的最佳之处——我们致力于确定客户独特需求的承诺和提供可以满足这种需求的强大解决方案的能力。”

评审小组负责评选一年一度的年度最佳技术供应商的获奖者，对每份书面申请进行评估，会见所有最终入围者并参考客户评价，旨在核实每位供应商的申请声明。今年奖项的角逐非常激烈，因为评审者收到了30多份申请。

Calypso在亚洲强大的本地化计划，加上在该地区取得的商业成功，使得该公司从竞争者中脱颖而出。

《Asia Risk》编辑Aaron Woolner对此发表评论说：“Calypso在今年奖项角逐的独特之处在于该公司针对亚洲的性质。该公司在亚洲地区并非简单地推出一种欧洲或美国解决方案，而是真正地致力于本地化。开发能够适应当地市场定制化与监管需求的系统，这将为多样化的亚洲客户创造真正的附加值。在接下来的一段时间内，Calypso将成为年度最佳技术供应商强有力的竞争者。”

除了这个知名奖项之外，Calypso近期还在本月初发布的2016年《Asia Risk》技术排行榜中位列清算和担保方面的第一名。这是Calypso连续第五年荣登清算解决方案第一名，也是连续第二年荣登担保解决方案第一名。与年度最佳供应商奖项不同，这些奖项全部根据读者的投票数量评选而出。

最后，Calypso还在2016年Futures and Options World (FOW)亚洲大奖中荣获“风险方面最佳新技术产品奖”，这得益于其创新型SA-CCR云端公共事业服务。去年，Calypso还荣获了清算方面的相同奖项。