药明康德美国费城细胞及基因疗法生产新基地投产

上海和费城2016年10月7日电 /美通社/ -- 药明康德今日宣布其在美国费城的创新细胞及基因疗法研发生产新基地投入正式运营。新基地占地150,000平方英尺（约14,000平方米），是药明康德在费城的第三座细胞疗法生产设施，计划容纳200多名生产技术人员。美国宾夕法尼亚州副州长Mike Stack和药明康德董事长兼首席执行官李革博士参加了新基地的开幕仪式。

“药明康德新基地的投产将提供更多就业机会，进一步推动费城作为美国生物技术及细胞基因疗法创新中心的发展。”宾夕法尼亚州副州长Mike Stack表示，“药明康德这样全球领先的生物医药研发生产企业在本地的快速发展也表明费城和宾州是科学技术企业创新发展的乐土。”

此次投产的费城新基地将专门生产使用病毒载体的细胞疗法产品，如嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）产品。与此同时，通过对病毒载体生产进行扩充，新基地还将支持基因疗法的临床和商业化生产项目，包括使用2000升一次性生物反应器的大规模生产。药明康德目前在费城拥有20,000平方英尺的cGMP细胞疗法生产设施以及50,000平方英尺生产同种异体和自体细胞疗法的商业化生产设施。此次新基地的投产标志着药明康德在该领域已经建立了220,000平方英尺（约20,000平方米）的研发生产能力，将为细胞及基因治疗领域快速增长的需求提供从工艺开发到临床和商业化cGMP生产以及分析测试的一站式服务。

药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示，“像CAR-T这样先进的细胞和基因疗法为癌症和遗传疾病患者提供了全新的治疗选择，我们非常高兴能够在该领域为行业合作伙伴提供世界一流的研发和生产支持，帮助推动这一前沿治疗领域的快速发展。”

药明康德美国区高级副总裁Felix Hsu表示，“药明康德非常荣幸能够成为费城地区细胞和基因疗法的重要生产中心，为广大客户提供一体化的临床和商业化生产解决方案。”