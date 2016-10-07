默克在韩国设立新的M Lab合作中心

新的 M Lab™ 合作中心采用最新技术

-- 在非 GMP（药品生产质量管理规范）环境中提供从临床前直至全面投产的客户支持与合作

-- 让客户实地获取默克的产品组合和技术专长

-- 进行制造方面的模拟，涵盖完整的端到端流程开发

韩国仁川2016年10月7日电 /美通社/ -- 领先的科技公司默克 (Merck) 宣布在亚洲发展速度最快的一个生物科技中心 -- 韩国仁川松岛地区设立一个 M Lab™ 合作中心。这个中心将为生物药品制造商提供可进行共享的探索环境，在这个环境中，生物药品制造商可以和默克科学家与工程师合作，一起应对他们最严峻的挑战，并加快新治疗药物的开发和生产。

默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官乌迪特-巴特拉 (Udit Batra) 表示：“韩国生物制药行业的发展十分迅速，全球市场也需要全新和具有成本效益的治疗药物，在这种背景下，现在明确需要像我们的 M Lab™ 合作中心这样的创新概念。在新的默克仁川中心，我们的客户将能受益于我们深厚的技术专长，为较以往更迅速、更安全和更有效地进行药品制造开发流程。”

新的 M Lab™ 合作中心会取代规模较小的首尔设施，并将更好地适应韩国新兴的生物制药市场的需求。这个采用最新技术的新中心将包含模拟制造环境，并将提供全面的端到端流程开发支持。此外，该中心还将为客户提供关于最佳实践和新方法的指导，支持开发、优化和扩展流程，同时简化全球技术转让相关事务。

仁川 M Lab™ 合作中心占地1865平方米，拥有十多位受过高度训练的科学家和工程师，将为当地生物药品制造商服务，而服务范围会从像 Samsung Biologics（三星生物制剂）这样的跨国公司，一直覆盖到开发治疗罕见病/不同类型癌症的生物制剂的新兴公司。

Samsung Biologics 首席执行官金泰韩 (TH Kim) 说：“新的 M Lab™ 合作中心将在为韩国生物制药公司员工提供技术支持和培训方面发挥重要作用。松岛作为全球最大的生物制剂制造中心迅速发展，到2018年产能将达到52万升，而默克决定在松岛进行投资是松岛生物产业集群发展之路上的一座重要里程碑，这将帮助加快仁川及韩国生物制药行业的未来发展。”

新的仁川 M Lab™ 合作中心是默克在全球范围内设立的九个此类中心之一。每个中心都会通过让药品制造商联系世界级专家团队，支持他们探索提高生产效率、改进流程和减轻风险的新方法。客户能够从中心那里获得定型和模拟工具与系统方法，以及分析和建模上面的支持。正式的生物工艺教育课程也将予以提供，包括传统的课堂培训和互动性的实践操作课程。

参加仁川 M Lab™ 合作中心落成仪式的重要人士包括斯特凡-奥尔 (Stephan Auer)（德国驻韩大使）、杰哈德-萨巴蒂尔 (Gerhard Sabathil) 教授（拥有博士学位，欧盟驻韩大使兼使团团长）、Seung Tack Park（韩国产业通商资源部投资政策局局长）、刘正福 (Jeong Bok Yoo) 博士（仁川广域市市长）、Young Geun Lee（仁川市政厅长官）、弗兰克-斯坦根贝里-哈弗坎普 (Frank Stangenberg-Haverkamp) 博士（伊-默克两合公司 (E. Merck KG) 执行董事会和家族董事会主席）与乌迪特-巴特拉博士（默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官）。

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