海港城 x BE@RBRICK — “Style Up”时尚艺术展

首次全球公开发售 2000% BE@RBRICK 为香港血癌基金筹款

香港2016年10月7日电 /美通社/ -- 作为亚洲第一个及香港最大型的商场，海港城汇聚众多世界顶尖时装名牌，50年来都站于香港时尚及潮流界的领导地位。继2007年后，海港城再度与著名的时尚和潮流icon "BE@RBRICK"合作，并邀请了37个国际时装品牌于2016年9月19日至10月16日在海运大厦露天广场携手打造BE@RBRICK及时装界有史以来最大型的时尚艺术联展 -- "Style Up BE@RBRICK"。参与品牌的设计师分别为约1.4米高的2000％ BE@RBRICK“Style Up”，每个设计均是独一无二，让其BE@RBRICK成为极具收藏价值的时尚艺术品。



海港城 x BE@RBRICK"Style Up"时装艺术联展

37款的2000% BE@RBRICK原本只作展览之用，不会作公开发售；是次为慈善破例，于2016年10月6至16日作首次全球网上慈善义卖，为香港血癌基金筹款。海港城特别与国际潮流网站HBX (Hypebeast Store)合作，将37款2000％ "Style Up" BE@RBRICK在其HBX 网站：http://hbx.com/bearbrick-harbour上抽签发售，每款定价为HK$68,000，所有收益扣除成本后将会拨捐“香港血癌基金”。

宣传短片： https://youtu.be/11HGrkpt5aE

此外，海港城特别举办"Style Up" BE@RBRICK 设计比赛，诚邀大家以“香港”为主题，设计出具有香港本地特色的BE@RBRICK，胜出作品将有机会制作成2000% BE@RBRICK在海港城展览及制成100% BE@RBRICK Figure，作为海港城特别版纪念品，详情将容后公布。

参与时装品牌

AGNES B. / ALICE AND OLIVIA BY STACEY BENDET / ANTEPRIMA / ATSURO TAYAMA / BLUMARINE / CARVEN / CHRISTOPHER KANE / COACH / DIANE VON FURSTENBERG / DIESEL / DUNHILL / EMILIO PUCCI / EMPORIO ARMANI / ETRO / I.T / J.CREW / KATE SPADE NEW YORK / KENZO / LANE CRAWFORD x MS MIN / LANVIN / MAJE / MAX MARA / MCM / MCQ / MONCLER / PAUL & SHARK / PHILIPP PLEIN / REBECCA MINKOFF / REPETTO / ROBERTO CAVALLI / SALVATORE FERRAGAMO / SANDRO / THOM BROWNE / TORY BURCH / TSUMORI CHISATO / VIVIENNE TAM / VIVIENNE WESTWOOD

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