海港城 x BE@RBRICK — “Style Up”时尚艺术展

首次全球公开发售 2000% BE@RBRICK 为香港血癌基金筹款

香港2016年10月7日电 /美通社/ -- 作为亚洲第一个及香港最大型的商场,海港城汇聚众多世界顶尖时装名牌,50年来都站于香港时尚及潮流界的领导地位。继2007年后,海港城再度与著名的时尚和潮流icon "BE@RBRICK"合作,并邀请了37个国际时装品牌于2016年9月19日至10月16日在海运大厦露天广场携手打造BE@RBRICK及时装界有史以来最大型的时尚艺术联展 -- "Style Up BE@RBRICK"。参与品牌的设计师分别为约1.4米高的2000% BE@RBRICK“Style Up”,每个设计均是独一无二,让其BE@RBRICK成为极具收藏价值的时尚艺术品。



海港城 x BE@RBRICK"Style Up"时装艺术联展

37款的2000% BE@RBRICK原本只作展览之用,不会作公开发售;是次为慈善破例,于2016年10月6至16日作首次全球网上慈善义卖,为香港血癌基金筹款。海港城特别与国际潮流网站HBX (Hypebeast Store)合作,将37款2000% "Style Up" BE@RBRICK在其HBX 网站:http://hbx.com/bearbrick-harbour上抽签发售,每款定价为HK$68,000,所有收益扣除成本后将会拨捐“香港血癌基金”。

宣传短片: https://youtu.be/11HGrkpt5aE

此外,海港城特别举办"Style Up" BE@RBRICK 设计比赛,诚邀大家以“香港”为主题,设计出具有香港本地特色的BE@RBRICK,胜出作品将有机会制作成2000% BE@RBRICK在海港城展览及制成100% BE@RBRICK Figure,作为海港城特别版纪念品,详情将容后公布。

参与时装品牌

AGNES B. / ALICE AND OLIVIA BY STACEY BENDET / ANTEPRIMA / ATSURO TAYAMA / BLUMARINE / CARVEN / CHRISTOPHER KANE / COACH / DIANE VON FURSTENBERG / DIESEL / DUNHILL / EMILIO PUCCI / EMPORIO ARMANI / ETRO / I.T / J.CREW / KATE SPADE NEW YORK / KENZO / LANE CRAWFORD x MS MIN / LANVIN / MAJE / MAX MARA / MCM / MCQ / MONCLER / PAUL & SHARK / PHILIPP PLEIN / REBECCA MINKOFF / REPETTO / ROBERTO CAVALLI / SALVATORE FERRAGAMO / SANDRO / THOM BROWNE / TORY BURCH / TSUMORI CHISATO / VIVIENNE TAM / VIVIENNE WESTWOOD

