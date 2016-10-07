美高梅夺亚洲权威人力资源杂志五大创新奖项

肯定了公司在人才培训、推崇工作与生活平衡及关爱员工等方面的努力和贡献

澳门2016年10月7日电 /美通社/ -- 作为扎根本澳的综合旅游休闲企业，美高梅视每位团队成员都是家庭的一份子，不仅重视他们的培训和个人发展，同时努力缔造工作与生活平衡发展，让成员在舒适的环境中工作，发挥所长，与公司共同创造璀璨时刻。10月6日，美高梅获亚洲权威《人力资源杂志》（Human Resources Magazine）颁发五大“人力资源创新奖项”（HR Innovation Awards），以表彰美高梅在人力资源发展方面的创新策略和贡献。

“人力资源创新奖项颁奖礼”于10月6日假香港唯港荟酒店举行，主要表扬积极推动人才资源策略发展的优秀亚洲企业。在超过150份申请当中，美高梅共有七个项目进入五强，最终摘下三项金奖：“卓越人才培育发展”、“卓越雇员工作与生活平衡推动” 及“卓越企业发展”，以及两项铜奖：“卓越人才保留策略” 及“卓越工作环境”。

《人力资源杂志》每月定期发布领先的亚洲人力资源信息，通过每月刊物、每日电子邮件通讯、网站信息更新及举行具针对性的活动，启发人力资源管理层更有效地履行职务。杂志立场独立，具公信力，是新加坡和马来西亚阅读量最高的人资刊物。“人力资源创新奖项”由亚洲人力资源专家组成评审团，团员们一致肯定美高梅及其他获奖者在变幻莫测的商业环境中努力为人才发展和创新所作的努力。

在美高梅，我们深信个人身心健康与事业发展同样重要，透过建立积极正向的人生，让成员在事业道路上更能得以发挥及成长。我们重视团队成员的发展和工作生活平衡，致力举办多元化员工及亲子活动，让成员能在工作和家庭取得平衡。另外，美高梅设立“雇员支援计划”，为成员及其家庭提供一对一面谈的专业辅导谘询服务，当中的24小时支援热线，专业辅导全天候运作，协助成员及其家人解决生活压力或家庭问题等事宜。我们亦早于2010年成立美高梅义工队，透过举办及参与不同的社区活动，鼓励成员与家人一起参与，回馈社会之余亦同时增进亲子关系。当中难忘的活动包括“金狮义剪日”为长者理发、“天幕下之恋人”为年长夫妇拍摄婚照，以及“厨乐无穷”由厨师团队与社会上有需要的人士一起制作美味点心等。2015年，我们的社区服务总时数共逾5,800小时。在人才培育方面，美高梅自2007年开业至今，已为成员提供逾1,000个不同类型的培训课程、累积超过240万小时的培训时数。2014年，更首创两项本地人才培育计划，包括“美高梅领导培育计划”及“美高梅管理专才发展计划”，为团队成员提供宝贵的职业生涯发展机会。

美高梅中国控股有限公司首席执行官及执行董事简博贤先生表示：“美高梅获颁多项亚洲区内享负盛名的人力资源创新奖项，我为此感到十分荣幸。员工是公司最宝贵的资产，这批奖项印证了我们人力资源团队的辛勤工作，为广大团队成员缔造优质而轻松的工作环境，让他们表现更出色，为自己及宾客绽放璀璨时刻。我们更希望每位成员都能透过培训计划发挥所长，超越自我。在未来，美高梅将继续孕育本地人才、提倡技能多元化，并与各位成员保持紧密沟通，团结一致，共同为澳门迈向世界旅游休闲中心一起努力。”

关于美高梅

美高梅中国控股有限公司（股份代号：2282）简称美高梅，为大中华地区领先的娱乐场博彩度假酒店发展商、拥有者和运营商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，为六家持有澳门经营博彩业务特许权／次特许权之企业之一。美高梅金殿超濠现时拥有及经营一家位于澳门半岛、屡获殊荣的豪华娱乐场综合度假酒店－澳门美高梅，并正开展第二家度假酒店 -- 美高梅路氹项目，预期将使我们在澳门的版图扩大逾一倍。

澳门美高梅是《福布斯旅游指南》五星评级之综合度假酒店，是一件充满创意和风格的艺术杰作。除了约600间豪华客房及套房，宾客还能在这里发现众多与别不同的奢华享受，包括以巨型玻璃天幕覆盖、充满欧陆设计特色的天幕广场，气势磅礴。澳门美高梅拥有世界一流的设施，包括占地逾5,000平方尺的“美高梅展艺空间”展示各类艺术经典名作、水疗中心、七间各具特色且集合各国佳肴的餐厅及酒吧等。此外，功能齐全的会议及场地设施，也让澳门美高梅成为举办各类宴会的理想地点。酒店位于澳门半岛最瞩目的临海地段上，位置优越，与名店林立的壹号广场相连。

美高梅路氹项目设计犹如路氹城的“珠宝盒”，将设有1,500间客房及套房、偌大的会议空间、顶级水疗设施、零售商店、餐饮配套，以及美高梅首间国际酒店别墅“雍华府”为宾客提供极致豪华体验。美高梅路氹项目将推出亚洲首个动感大剧院及精彩表演，让每位进入度假村的宾客得到精彩缤纷的体验。美高梅路氹项目旨在推动多元化发展，为澳门带来更多先进及创新的娱乐体验，让澳门继续发展成为全球旅游目的地。项目投资超过240 亿港元，预计于2017年第二季开业。

美高梅中国控股有限公司主要由美高梅国际酒店集团 （MGM Resorts International）拥有（纽约证券交易所代号：MGM）。美高梅国际酒店集团是世界领先的全球酒店及餐饮款待公司，其辖下的度假酒店项目包括百乐宫大酒店（Bellagio）、美高梅大酒店（MGM Grand）、曼德拉湾大酒店（Mandalay Bay）及金殿大酒店（The Mirage）。

传媒如有查询，请联络：

王如茵 (Irene Wong)

公共及社会事务副总裁

美高梅

电话：(853) 8802 2822

电邮：irenewong@mgm.mo





林凤敏 (Karen Lam) 龚善欣 (Juliana Kung) 公共关系经理 公共关系经理 美高梅 美高梅 电话：(853) 8802 3801 电话：(853) 8802 3803 电邮：karenlam@mgm.mo 电邮：julianakung@mgm.mo

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161007/8521606413