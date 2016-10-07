卡罗琳医学院研究中心于香港开幕

香港2016年10月7日电 /美通社/ -- 刘鸣炜复修医学中心今天于香港开幕。此中心为瑞典卡罗琳医学院的首个海外分支，来自世界各地的研究员将在此新设施进行复修医学领域的研究，并以能达至复修受损或坏死细胞组织为最终目标。

后排由左至右

1. 深圳市人民政府副市长艾学峰先生

2. 香港特别行政区政府食物及卫生局局长高永文医生

3. 香港特别行政区政府商务及经济发展局局长苏锦梁先生

4. 深圳市人民政府市委常委郭永航先生

5. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心执行总监李登伟教授

6. 卡罗琳医学院研究院长 Anders Gustafsson 教授

7. 香港大学副校长谭广亨教授

8. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心科学总监 Ola Hermanson 博士

前排由左至右

1. 香港科技园公司董事会主席罗范椒芬女士

2. 香港特别行政区政府创新及科技局局长杨伟雄先生

3. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心赞助人刘鸣炜先生

4. 广东省委副书记马兴瑞先生

5. 中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员佟晓玲女士

6. 香港特别行政区行政长官梁振英先生

7. 卡罗琳医学院校监 Lars Leijonborg 先生

8. 卡罗琳医学院署理院长 Karin Dahlman-Wright 教授

9. 瑞典驻香港总领事贺思桐女士

10. 卡罗琳医学院副院长 Maria Masucci 教授

11. 卡罗琳医学院行政副总监 Marie Tell 女士



由左至右

1. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心执行总监李登伟教授

2. 卡罗琳医学院研究院长 Anders Gustafsson 教授

3. 香港大学副校长谭广亨教授

4. 香港科技园公司董事会主席罗范椒芬女士

5. 香港特别行政区政府创新及科技局局长杨伟雄先生

6. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心赞助人刘鸣炜先生

7. 中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员佟晓玲女士

8. 香港特别行政区行政长官梁振英先生

9. 卡罗琳医学院校监 Lars Leijonborg 先生

10. 卡罗琳医学院署理院长 Karin Dahlman-Wright 教授

11. 瑞典驻香港总领事贺思桐女士

12. 卡罗琳医学院副院长 Maria Masucci 教授

13. 卡罗琳医学院行政副总监 Marie Tell 女士

14. 卡罗琳医学院刘鸣炜复修医学中心科学总监 Ola Hermanson 博士

卡罗琳医学院将透过位于香港的研究中心，进一步加强在复修医学领域的科研。

卡罗琳医学院署理校长 Karin Dahlman-Wright 教授指，“我们一直致力在医学科研上成为领先的国际级学府，在香港设立支部是一个自然不过的发展进程。香港是一个全球性的科研创新中心，她提供独特机会促进合作和知识转移。复修医学这个范畴在未来对人类健康将带来深远的影响，我们期望藉着成立此中心，朝此方向迈出重要一步。”

刘鸣炜复修医学中心设有两个据点，分别位于瑞典斯德哥尔摩及香港。在卡罗琳医学院的领导下，此中心将利用科技进行与复修医学相关的基础研究，其中一个主要目标是发展能复补受损或坏死细胞组织的知识和工具。

“我们相信这中心能吸引复修医学专才加入。现今的科研发展讲求合作，对新成立的组织尤为重要。不少顶尖的干细胞研究现正在亚洲进行，卡罗琳医学院希望可参与其中。”刘鸣炜复修医学中心科研总监、卡罗琳医学院神经科学系 Ola Hermanson 教授指出。Hermanson 教授将于瑞典据点带领六名首席科研人员，进行复修医学研究。

刘鸣炜复修医学中心由香港商人刘鸣炜先生慷慨捐款成立。中心内的科研将涵盖生物医学工程 (biomedical engineering)、基因编辑 (gene-editing)、核糖核酸科技 (RNA technology)，及将有助进一步发展以干细胞为本的再生心脏、肝脏以及神经系统的下一代单细胞分析及生物信息学 (bioinformatics)。

研究专长为心脏组织复修医学的李登伟教授，担任位于香港科学园的刘鸣炜复修医学中心的执行总监。中心将近完成全球招聘四名首席科研人员，另再聘请约五十人的科研团队。

Hermanson 教授及李登伟教授会继续紧密合作，促进中心两个据点之间的互动协同。

赞助人刘鸣炜先生表示：“我深信干细胞研究将为医学发展和人类的未来带来重大影响。我感到十分骄傲，能支持这个极富意义的项目。香港拥有多方面的优势，能成为复修医学这个专业领域的科研中枢。中心落户香港科学园，将能为此领域的专才提供跳板，助他们的科研结果和成就登上国际舞台。”