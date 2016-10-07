香港应科院与泰国政府合作研发金融科技

香港2016年10月7日电 /美通社/ -- 香港应用科技研究院（应科院）与泰国电子交易发展局（公共机构）今天宣布共建策略合作，推进泰国电子交易的发展。

泰国电子交易发展局为泰国数码经济和社会部辖下的一所电子商贸机构，应科院和泰国电子交易发展局就共同研发金融科技项目签订合作协议，是应科院自2000年成立以来，首次与海外机构合作研发项目，为应科院标志重要的里程碑。是次合作奠定应科院在金融科技方研发和应用的领导地位，亦能促进泰国电子交易发展局推动金融科技的研发，使泰国踏入成为东盟市场之领导的轨道。

根据备忘录，应科院和泰国的专才将进行金融科技的研发项目，范围涵盖网络安全、区块链技术等方面。人才培育也是合作的重点范畴，培训课程将会提供以培育网络安全专才。现时本港多间银行及金融机构使用由应科院研发的网络安全信息共享系统SecShare，分享重要网络安全情报以防御网络威胁，应科院和泰国双方将探讨透过该系统，跨境分享网络安全情报的可能性。

应科院行政总裁汤复基博士表示：“为巩固国际金融中心的地位，香港一直加强金融基建，而泰国作为一带一路其中一个国家，近年在电子商贸方面有蓬勃增长。我们很高兴有机会与泰国电子交易发展局交流专业知识和技术，并能在电子支付等多方面互相学习。我有信心无论是香港或泰国均会在今次合作上获得裨益。”

泰国电子交易发展局执行董事兼首席执行官Surangkana Wayuparb女士说：“泰国政府近期已推出崭新的全国电子付款系统‘Prompt Pay’，目的是推动以简易便利为重点的电子交易，能更广泛地采用。金融科技是我们致力发展的其中一个大方向。我们期待与应科院在研发金融科技上紧密合作，令商业机构和市民大众享受更方便和安全的服务。”