葡总理科斯塔将到访“创业孵化平台 — 澳门站”

与中国内地、葡萄牙及澳门创业青年交流

澳门离岸创新创业平台计划于2017年成立

澳门2016年10月7日电 /美通社/ -- 为了进一步推动澳门作为中国与葡语系国家商务合作服务平台的角色和加强澳门与其他国家及地区在创新创业上的合作，由中国（澳门）金融科技产业智库主办的“创业孵化平台 -- 澳门站”活动，将于2016年10月10日至11日期间在澳门科学馆举行，邀请20队来自中国内地、葡萄牙及澳门的创业者共同参与创业工作坊，迸发创新创业的可能。

“创业孵化平台 -- 澳门站”活动为期两天，旨在搭建青年创业者和富有经验的基金投资人之间的桥梁，为参加者提供一个交流创业经验、展现前瞻创业意念的平台，让初创企业透过此平台寻求更多商业合作新机遇。活动同时亦是一次项目演式比赛，将由基金投资人点评创业者的商业计划演讲﹔现场并设与商业领袖对谈及讨论环节，葡萄牙总理科斯塔 (Antonio Costa) 更将在活动闭幕式上作主题发言。

“创业孵化平台 -- 澳门站”由中国（澳门）金融科技产业智库主办、葡萄牙创业孵化工厂 (Fabrica de Startups)、盛世集团、清华大学承办，并得到葡萄牙政府、葡萄牙经贸投资促进局 (AICEP)、葡萄牙驻澳门总领事馆以及中国科学技术协会 (CAST) 的大力支持，亚洲时报(Asia Times)为本次活动的官方媒体伙伴。

在活动筹备阶段，葡萄牙政府与澳门特区政府已同意支持及资助本次活动之开展，活动得到澳门贸易投资促进局、工商业发展基金的经费资助。活动同时获澳门生产力暨科技转移中心、澳门中华总商会青年委员会、澳门工商联会、青年创新创业培育计划筹委会、中华文化产业促进会等多个机构协力支持。

全国政协常委、金科智库执行主席杨俊文博士表示﹕“创业孵化平台 -- 澳门站的落实举办，有赖特区政府和中联办的大力支持。本次活动是一次具有长远意义的尝试，致力推动澳门成为中葡离岸创新创业平台 -- 一个能让创新商业意念成真之地。在澳门这一创业孵化平台上，来自中国、葡语系国家、澳门的创业青年汇聚于此，并肩协作以产生创新的商业解决方案，同时亦是推动澳门青年敢于实践创业尝试、拥抱合作的催化剂。”

本次活动将由葡萄牙创业孵化工厂 (Fabrica de Startups) 富有国际经验的导师执教和主持，并使用由该机构设计、驰名欧洲而行之有效的“精准创业模式”来开展精彩、富有活力的创业交流。本次参加活动的二十队创业队伍是经由推荐和甄选得出。遴选标准是基于创业者对业务潜在发展问题的敏觉度、团队能力和积极性，企业在未来目标市场的可扩展性等因素作出综合评分。

“在两天的活动进行期间，来自中国内地、葡萄牙及澳门的20队伍将参与工作坊和投资人的对谈环节，学习如何建立自己的业务市场以及提升演示技巧。所有参加队伍将会在活动过程中获得良好的创业辅导，以助其在创业路踏出坚实一步。”葡萄牙创业孵化工厂 (Fabrica de Startups) 创始人兼行政总裁Antonio Lucena de Faria 表示。

本次活动冠、亚、季之优胜队伍，将获得由亚洲时报 (Asia Times)、澳门美高梅及澳门银河联合提供价值20,000美元之现金奖项，以及由葡萄牙旅游局提供于2016年11月7至12日在里斯本举行的盛会 -- 世界网络峰会之入场门票及交通费赞助。

葡萄牙创业孵化工厂 (Fabrica de Startups) 将以本次工作坊为首次试点，探索将创业教学模式落户澳门之经验，并计划于明年在澳门正式成立中葡境外创业创新平台，推进在澳门地区建立离岸创新创业基地的目标。预料该平台将为初创企业家提供更具区域影响力，促进对话、人际网络、培训等广阔机会。

“澳门是一个充满活力的城市，拥有优秀的人才、进取和稳步发展中的大学、高标准的生活素质、低税收和友善的营商环境。值得强调的是，澳门不论是地理或是文化背景上，乃是世界上最大的市场中国 -- 欧洲 -- 葡语系国家重要的纽带。”活动承办方、盛世集团主席兼行政总裁田达德先生表示。

田达德先生补充，“我相信葡萄牙、中央政府和澳门特别行政区政府，都在致力推动澳门实现经济适度多元化的目标，并鼓励年轻人追求自己的创业理想，助推澳门实现这一重要的平台”。

更多信息敬请浏览大会网站：http://www.startupmacau.com/

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