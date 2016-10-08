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硬石国际宣布再次收购全球酒店所有权

2016年10月08日 01:34 编辑： 经理人网编辑
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佛罗里达州奥兰多2016年10月8日电 /美通社/ -- 硬石国际(Hard Rock International)已经成功从BREF HR, LLC关联公司（拥有拉斯维加斯的硬石酒店产业）手中收购美国西部以及一些关键国际市场的酒店所有权。此次交易中收购的所有权最初于30多年前从硬石国际品牌组合中分离出去，现在再次联合了硬石国际的全球酒店版图，硬石相信这将为该公司带来前所未有的增长机会。

硬石国际
硬石国际

硬石国际董事长吉姆-艾伦(Jim Allen)表示：“对于硬石品牌而言，这是具有历史意义的一天。公布此次收购是我们感到最自豪的事情，我们相信此次交易将点亮我们在全球进行进一步拓展的道路。在新近收购这些所有权后，硬石品牌如今在超过35年的时间里首次在佛罗里达塞米诺尔部落(Seminole Tribe of Florida)的控制权下实现了大联合，这使我们所有下属营业场所都能提供全球一致的客户服务与标准。”

由于此次交易，硬石国际现在可以独家在包括明尼苏达州和密西西比河以西各州在内的美国西部，以及澳大利亚、巴西、以色列、委内瑞拉和加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华开发、拥有、授权、特许经营和管理硬石酒店(Hard Rock Hotels)。BREF HR, LLC关联公司将继续拥有和经营拉斯维加斯的硬石产业。

作为收购合约的一部分，硬石国际会承担BREF HR, LLC及其现有许可经营者之间的协议，涵盖内华达州太浩湖、爱荷华州苏城和俄克拉何马州塔尔萨的硬石产业。

硬石酒店越来越庞大的品牌组合包括23家酒店与度假村，以及超过71个国家的160多家硬石咖啡厅和其它硬石营业场所。

硬石国际拥有全球最大、最珍贵的音乐纪念收藏品，此外该公司还收购了一些纪念收藏品，在全球范围内总共拥有超过81,000件纪念收藏品。

通过音乐鉴赏和富有想象力的环境，硬石面向生活的方方面面提供产品，包括工作、娱乐和个人休闲。了解详情或预订任何一家硬石酒店，请访问www.hardrockhotels.com

顾问
巴克莱(Barclays)在此次交易中担任硬石国际的财务顾问；格林伯格-特劳里格律师事务所(Greenberg Traurig, P.A.)担任硬石国际的法律顾问；福罗律师事务所(Fox Rothschild, LLP)则担任特别博彩顾问。德普律师事务所(Debevoise & Plimpton LLP)为BREF HR, LLC提供了法律建议。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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