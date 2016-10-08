2016LSAC生命科技论坛：高通量测序技术与应用

北京2016年10月8日电 /美通社/ --“2016LSAC科技论坛”定于2016年10月11日在上海新国际博览中心召开。此次大会由生物谷主办。高通量测序技术 (High-throughput sequencing) 又称为下一代测序技术，其以能一次并行对几十万到几百万条 DNA 分子进行序列测定等为标志，该技术可以分为很多种，比如大规模平行签名测序、DNA 纳米球测序等。

近年来，随着科技的发展以及研究的深入，科学家在其研究中不断使用高通量测序技术以及全基因组深度测序技术，随着测序成本的快速下降，高通量测序技术逐步从科研走向临床，成为基因组学研究和疾病诊断的重要工具。个体化医疗的兴起，激发了人们对基因测序的巨大需求，基因测序商业化、大众化的意愿成为了科研界和临床应用界的共识，基因检测的中国市场规模或超过千亿元。大会不仅向该领域展示新技术和新产品，同时将为广大企业提供与国内外最优秀科研工作者以及相关领域的专家进行交流的难得机会，共同推进生命科技、基因组学的相关研究、开发和应用事业的发展。

同期，第八届慕尼黑上海分析生化展将在上海新国际博览中心举办。在展会期间，2016 LSAC 生命科技论坛也将同时召开，生物谷与慕尼黑展览（上海）有限公司作为 2016 LSAC 生命科技论坛共同主办单位，双方将共同邀请行业人士围绕高通量测序技术与应用，从政策方向、新技术、投融资趋势等多角度展开深入探讨，以期为行业从业者间架起充分沟通的桥梁

大会解密：

一、政策趋势

国内外基因临床检测应用、基因测序监管纵览

基因检测、移动医疗与健康管理

基因检测市场热点趋势

二、技术革新

NGS 平台及方法比较（RNA 测序、全基因组测序、深度测序、miRNA 测序、DNA 测序、靶向测序、深度测序、重测序等）

单细胞测序技术及其应用

第三代基因测序

三、应用领域热点

高通量测序在药物研发（尤其是癌症药物研发）、药物发现过程中的应用

NGS 应用案例研究 -- 精准医学，临床和分子诊断发展，伴随诊断，ctDNA 检测

四、投融资

全球高通量测序市场及中国的投资机会

想了解更加具体的高通量测序技术与应用信息请发邮件给 ping.peng@bioon.com

高通量测序技术与应用精彩日程预览



高通量测序技术与应用精彩日程预览

为此，生物谷热忱邀请大家参加本次研讨会，相聚上海！

大会官网： http://www.bioon.com/z/2016LSAC/Index.shtml

快速报名： http://www.bioon.com/z/2016LSAC/zhuce.shtml

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