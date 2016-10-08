航天机电获得TUV三倍IEC可靠性测试认证

上海2016年10月8日电 /美通社/ -- 近期，由全球知名的光伏组件制造商上海航天汽车机电股份有限公司自主研发的 Highway 系列多晶组件产品获得 TUV 三倍 IEC 可靠性测试认证，这足以证明航天机电的多晶组件在长期可靠性方面具有极佳表现，进一步巩固了企业在多晶制造领域的优势地位和市场竞争力。

目前仅有少数几家一线光伏组件厂商通过了三倍 IEC 可靠性测试。航天机电此次的测试结果显示，所有组件样品均通过测试，功率衰减远小于5%。测试前后功率数据与同样通过三倍 IEC 环境测试的其他企业组件相比衰减更小，已达到行业领先水平。经300h的 PID 测试，组件产品功率衰减小于2%，居行业同类型产品前列。

IEC 可靠性测试认证模拟并评估组件在长时间应用环境下的表现。三倍 IEC 可靠性测试亦被称为极限可靠性测试，较一倍 IEC 标准更为严苛：将每一项测试标准加严，提升三倍标准，历经6个月最终完成 DH3000 / TC600 / HF30 / LID180 / PID300 的测试项。这对组件的产品设计、材料以及工艺技术提出了更高的要求。

作为彭博新能源 Tier 1光伏组件生产商，航天机电是国内唯一一家具有央企背景的光伏企业。依托其母公司 -- 国有特大型高科技企业航天科技集团的财力支撑，承袭其起源于20世纪60年代的太阳能空间领域研究技术并在此基础上不断开拓创新，航天机电现已形成多晶硅、硅片、电池片、组件生产制造和光伏电站系统集成的 GW 级垂直一体化航天光伏产业链。完整的光伏产业链确保企业的组件产品从源头抓起，有效控制每一个生产环节，为高质量的产品输出和稳定的市场供应保驾护航。

航天机电光伏事业部总经理石磊表示：“光伏组件作为光伏发电系统的核心部分，25年甚至30年的可靠性评估显得极为重要。长期以来，航天机电在多晶制造领域精耕细作，严格把控产品质量，目前 Highway 系列多晶组件已在同类产品中处于领先水准，并已远销日本、巴西、印度等海外市场。3倍 IEC 认证证书的获得，证明了航天机电的组件在使用期限内的优异性能，为客户的长远投资和稳定收益提供了强有力的保障。”

今年9月，Highway 系列多晶组件与 Milky Way 系列、2016年度重磅产品“银河”Twin Star N 型双面半片电池组件等共同亮相了 Renewable Energy India Expo 和美国国际太阳能展。相信该系列产品会在潜力巨大的印度市场和表现强劲的美国市场获得更多客户的信任与青睐。