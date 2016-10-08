Intertek隆重举办2016国际食品接触材料交流创新大会

上海2016年10月8日电 /美通社/ -- 近日，为期两天的2016国际食品接触材料安全风险交流与创新大会在上海隆重召开，本次大会由Intertek天祥集团主办，广东省轻工业协会、上海市食品协会及食品伙伴网协办。



2016国际食品接触材料安全风险交流与创新大会在上海隆重召开

大会主题涵盖欧盟、美国、中国食品接触材料法规介绍、良好操作规范、风险监测、安全评估及合规前提下的技术创新等热点议题，邀请到政府监管部门、行业专家、知名企业代表、高校及研究机构等各领域专家，从讨论全球食品接触材料法规管理体系出发，通过生产企业安全操作规范、供应链合规与风险控制、风险监测及安全评价经验研讨，对我国的食品接触材料监管思路及企业技术创新提出建议。



本次大会是一次难得的行业交流盛会

随着2015年修订的《食品安全法》发布实施及相关产品标准的制修订进展，食品接触材料安全问题越发受到广泛重视，大会特邀食品接触材料专家组和国家标准起草、修订人面对面为企业解析要点，并与企业开展了深入互动交流。食品接触材料供应链上各环节的生产企业纷纷提出了各自的疑问与困惑，通过与专家的探讨，加深了对于法规及相关问题的理解和认识。同时，对于某些法规及标准暂未涉及的领域，企业界提出并讨论了其所关心的热点和难点问题，为今后的立法和标准制订工作提供了有效参考。

Intertek化学与药业部副总经理李琼女士表示：“科学性、指导性与前瞻性是本次会议的举办原则，我们希望这次大会能让业界同仁共聚一堂，既能就全球法规更新状况与合规策略进行接地气的解析，又能在宏观层面探讨全球食品接触材料行业给我们带来的机遇与挑战，能够为推进中国食品接触材料行业的健康发展出一份力。”参会的业内人员纷纷表示，两天的大会内容丰富、亮点众多，是一次难得的行业交流盛会。