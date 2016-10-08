微鲸VR直播《中国新歌声》鸟巢总决赛

过硬技术开启VR综艺新时代

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 由浙江卫视联合星空传媒旗下灿星制作打造的大型原创专业音乐节目《中国新歌声》刚刚完美收官，周杰伦战队向洋、那英战队汪晨蕊李佩玲、汪峰战队蒋敦豪徐歌阳、庾澄庆战队杨美娜这六强学员角逐鸟巢，最终蒋敦豪夺冠，汪峰结束三年陪跑终成冠军导师。陪伴《中国新歌声》一路走来的微鲸VR，同步对这场年度总决赛进行了现场直播。

鸟巢巨献新歌声VR视角，微鲸VR引领VR综艺观看潮流

总决赛分三轮进行，第一轮是导师和学员合唱，汪峰师徒三人合唱改编版《满》，歌词加入“代购”、“新歌声”等当下热门话题，颇有新意。

第二轮个人主秀环节，民谣唱将蒋敦豪继续抒情路线，演唱汪峰的《河流》，他一如既往背着吉他上场，经现场观众投票，蒋敦豪和向洋入围冠军候选人，其他四位学员淘汰，止步六强。

最后冠军争夺环节，蒋敦豪演唱汪峰另一首代表作《窗台》，观众和评审投票最高，最终以59852票荣耀夺冠，与导师汪峰一同登上6米高空的冠军之台。这也是继去年张磊夺冠后，第二个民谣冠军。

为了展现专业音乐节目类的最高品质，引领新一代VR综艺的观看潮流，微鲸VR从《中国新歌声》录制开始，就有一个机位进行VR角度的拍摄和制作。从盲选时的录影棚到总决赛的北京鸟巢，微鲸VR一如既往地用过硬的专业技术，为观众呈现最独特的VR观感。如今的鸟巢总决赛，微鲸VR架设多个机位助力直播，将观众身临其境地带到现场，将比赛淋漓尽致地完美呈现。

微鲸VR专注VR内容制作，为用户开启“综艺+VR”全新“看”法

除此之外，微鲸VR还有一个更惊喜的秘密武器。在总决赛的第二现场“梦想天台”，主持人伊一带着导师组里已淘汰学员，给舞台上的学员加油鼓劲。而这里也驻扎了微鲸VR最新研发的高端设备，可以通过微鲸VR app另类观看梦想天台的一举一动，独特观感也在微鲸VR版直播中“鲸”喜呈现。

阴雨天气的大型户外演出直播，对任何技术团队都是一场巨大的考验，而微鲸VR团队就是这样一个无惧风雨、经得住考验的过硬团队，高科技的360度全景机位VR设备驻守在现场，为观众带来超越现场的至尊VR体验，再大的暴雨，再大的直播难度，都有微鲸团队保驾护航，最终展现给观众的，是丝毫不逊色的视听盛宴。

除了在直播技术邻域，到达了如《中国新歌声》总决赛这场视听盛宴的可喜成就，微鲸VR更在内容上不断深入拓展，目前已获得《蒙面唱将猜猜猜》、《盖世英雄》、《我的新衣》、SHN48总决选等众多热门综艺IP的独家VR直播权，真正开启了“综艺+VR”的新时代。