Maxent猛犸反欺诈荣获GMIC香港创新创业决赛三强

香港2016年10月8日电 /美通社/ -- 2016年10月7日，以“创在未来：科技改变生活”为主题的GMIC 2016 香港大会在香港数码港盛大开幕。

人工智能反欺诈创新者、中国领先的Fintech高新科技代表企业Maxent猛犸反欺诈经过激烈角逐，荣获 GMIC香港创新创业决赛第二名 (Second Runner-up of GMIC Hong Kong Competition Final)。

Maxent猛犸反欺诈，2014年11月成立于上海，是一家以全力保护企业互联网及移动业务安全为目标的高新科技公司，为所有企业提供线上欺诈预防和风险识别的人工智能反欺诈服务。

全球移动互联网大会（GMIC）是由全球移动互联网合作平台长城会（GWC）发起，是全球规模最大、最具影响力的移动互联网行业盛会。自2009年第一届成功举办以来，GMIC已吸引全球超过70个国家的累计近百万人次参加。随着长城会（GWC）的全球化步伐，GMIC大会分别在北京、硅谷、班加罗尔、东京、圣保罗、雅加达、香港和特拉维夫等地举办。

本次香港大会继续承接GMIC 2016的跨界融合理念，将前沿科技与理论创新完美结合，从圆桌讨论、炉边谈话、主题演讲到赛事辩论的科学设计，为到场的近30位全球前沿科技创新者、科学家以及政企精英们提供了一个无与伦比的交流平台，以此推动香港地区的移动互联网发展及创业创新。

本次大会得到了香港各界人士的大力支持，来自香港数码港管理有限公司行政总裁林向阳、ITB Under Secretary钟伟强博士、香港汽车协会会长余锦基，作为香港政界、商界及学术研究领域的杰出代表登台致大会开幕辞。

以开放、自由、先进著称的香港，科技发展优势独特，随着国家创新驱动发展战略的实施，内地与香港的科技创新合作面临新的机遇。

大会现场VR、人工智能、机器人等圆桌论坛引起各方热烈讨论。GMIC创新创业大赛香港站更是看点满满，10支最具创新性的早期团队来自北京、上海、香港、台湾等地，一同参与本次大赛冠军的激烈角逐，评委则由来自500 Mobile Collective、真格基金、信智资本、向量资本、阿里巴巴香港创业基金、长城会基金等著名机构的8位大咖担当。

Maxent猛犸反欺诈创始人及CEO张克在演讲中表示，猛犸反欺诈是最新的反欺诈理念以及技术在中国的践行者，Maxent正在努力引领中国互联网反欺诈市场的变革。

互联网企业面对的风险有很多，业务的欺诈风险是其中之一。随着云计算的发展，企业系统的边界逐渐消失，越来越多的攻击发生在业务层面和数据层面，安全行业从过去主要关注网络安全、系统安全，逐步转向关注业务安全和数据安全。通常，完整的欺诈风险管理包括了检测、响应和防御几个阶段。

但是针对线上业务反欺诈，目前中国市场上主流的解决方案，基本是基于黑名单和专家规则的防御手段，也就是把业务运行中积累的经验，固化下来，用来防止相同的欺诈再次发生。这些方案缺失了欺诈风险管理中非常重要的一环，“检测”，也就是如何发现新的欺诈者或新的欺诈模式。

Maxent的猛犸反欺诈系统与传统的方案有很大的不同，不再是一个简单的基于规则的欺诈防御机制，而是一个智能化的线上欺诈检测系统：这一系统由用户首次访问触发，并持续不断对用户行为模式进行学习与分析，主动地、自动地发现新的欺诈。

Maxent的创立，是为了解决中国企业每时每刻面对的网络及移动端业务欺诈巨额损失的难题。截至2016年5月，Maxent已和传统金融、互联网金融、游戏、社交等细分领域的300多家企业及App达成合作，数据处理达百亿量级。

Maxent拥有设备指纹和机器学习领域具有国际领先水平的技术精英团队，十多项高新技术专利，以及精准、理智、充满革新力的未来极客精神。这一未来极客精神贯穿于公司运作和管理的每一个细节，为客户和合作伙伴提供更专业、高效、全面的服务，赢得客户信任和支持。

至此，本次GMIC香港圆满落幕。