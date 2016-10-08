您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

创造历史：初级资本市场中的首款电子IOI产品面世

2016年10月08日 11:10 编辑： 经理人网编辑
0

Dealogic推出实现了成功交易的新产品Connect

伦敦2016年10月8日电 /美通社/ -- 金融市场平台公司Dealogic宣布推出无缝连接买卖双方的最新产品Connect。

在Connect的支持下，投资公司现在可以在初级资本市场的历史上首次通过电子渠道针对首次公开募股(IPO)提交初步意向书(IOI)。该初步意向书会被传送至协助进行IPO的银行，后者会通过电子渠道，对初步意向书提出的购买IPO股票的请求进行评估和批准，并确认回复客户。

Connect在上周支持达成了首笔成交交易。一个由银行组成的财团在英国向Connect发布了IPO信息，投资者由此能发出关于购买股票的初步意向书，富达国际(Fidelity International)为此提交了首份初步意向书。

Dealogic首席产品官Jody Drulard表示：“由于能利用买方公司的现有技术和运行实践，并且能嵌入卖方公司的Dealogic网络，Connect可以成为极富吸引力的选择。如果还想减少风险和错误并能进行透明的审计跟踪，那么Connect会是唯一的选择。银行和投资者现在对Connect很感兴趣。”

领导Connect推出的Dealogic产品孵化主管Sam Spilfogel补充说：“我们付出了巨大的努力，终于促成了首笔交易，在这一过程中我们和买卖双方紧密合作，由此共同创造的解决方案能应对买卖双方市场需求，同时可以适应当前的监管环境。”

Connect可以借助关于二级市场股票交易的行业标准FIX，与投资公司现有的OMS/EMS（订单管理系统/执行管理系统）系统进行整合。Connect现在可以为IPO、完全市场化后续发行和ABB（资产担保债券）提供支持，明年还将支持可转换证券。Dealogic平台可以提供唯一真正的全球股票资本市场网络，该网络在过去30年里帮助执行了有记录以来的最大交易。

Dealogic计划进行Connect的全球发布，现在计划首先从欧洲开始，到2017年中期则将进行全球其他地区的发布。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27359.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号