创造历史：初级资本市场中的首款电子IOI产品面世

Dealogic推出实现了成功交易的新产品Connect

伦敦2016年10月8日电 /美通社/ -- 金融市场平台公司Dealogic宣布推出无缝连接买卖双方的最新产品Connect。

在Connect的支持下，投资公司现在可以在初级资本市场的历史上首次通过电子渠道针对首次公开募股(IPO)提交初步意向书(IOI)。该初步意向书会被传送至协助进行IPO的银行，后者会通过电子渠道，对初步意向书提出的购买IPO股票的请求进行评估和批准，并确认回复客户。

Connect在上周支持达成了首笔成交交易。一个由银行组成的财团在英国向Connect发布了IPO信息，投资者由此能发出关于购买股票的初步意向书，富达国际(Fidelity International)为此提交了首份初步意向书。

Dealogic首席产品官Jody Drulard表示：“由于能利用买方公司的现有技术和运行实践，并且能嵌入卖方公司的Dealogic网络，Connect可以成为极富吸引力的选择。如果还想减少风险和错误并能进行透明的审计跟踪，那么Connect会是唯一的选择。银行和投资者现在对Connect很感兴趣。”

领导Connect推出的Dealogic产品孵化主管Sam Spilfogel补充说：“我们付出了巨大的努力，终于促成了首笔交易，在这一过程中我们和买卖双方紧密合作，由此共同创造的解决方案能应对买卖双方市场需求，同时可以适应当前的监管环境。”

Connect可以借助关于二级市场股票交易的行业标准FIX，与投资公司现有的OMS/EMS（订单管理系统/执行管理系统）系统进行整合。Connect现在可以为IPO、完全市场化后续发行和ABB（资产担保债券）提供支持，明年还将支持可转换证券。Dealogic平台可以提供唯一真正的全球股票资本市场网络，该网络在过去30年里帮助执行了有记录以来的最大交易。

Dealogic计划进行Connect的全球发布，现在计划首先从欧洲开始，到2017年中期则将进行全球其他地区的发布。