耐世特电动助力转向系统产量突破4000万大关

强劲市场需求驱动产量升级

密歇根州奥本山市2016年10月8日电 /美通社/ -- 随心而动的引领者，全球领先的转向及传动系统供应商耐世特汽车系统今日宣布其电动助力转向系统（EPS）产量已突破4000万大关。产量里程碑的取得表明，行业需求正在向横向控制系统转移，能够提供更好的燃油效率、定制化可调的驾驶体验、以及先进驾驶员辅助系统（ADAS）功能。



耐世特电动助力转向系统产量突破4000万大关

1999年，耐世特首次在欧洲向菲亚特和大众提供了无刷电机管柱助力式电动助力转向系统（CEPS）。自此以来，耐世特针对全球市场陆续推出了有刷电机管柱助力式电动助力转向系统、单小齿轮助力式和双小齿轮助力式电动助力转向系统以及齿条助力式电动助力转向系统。耐世特2016年中期财报显示，作为一项核心技术，耐世特的电动助力转向系统产品线占到了公司营收的62%，同比增长22%（2015年上半年与2016年上半年相比），为公司价值240亿美元的已签约订单量做出了重大贡献。

自2013年1月以来，随着电动助力转向系统全球需求的不断增加，耐世特的电动助力转向系统产量实现了翻番。电动助力转向系统最新的好处包括能够实现先进驾驶员辅助系统功能，比如车道保持、跑偏补偿、泊车辅助、主动阻尼、稳定性控制增强、主动回正、道路减震以及可变助力转向。

耐世特电动助力转向系统采用了一系列电动机、执行器、传感器和控制器，能够在各种驾驶条件下提供可靠的转向控制。此外，耐世特电动助力转向系统还能够减少高达6%的油耗和高达8克/公里的二氧化碳排放量。

耐世特电动转向系统全球产品线执行总监Steve Spicer表示：“据我们估计，我们4000万套电动助力转向系统节省的燃油足以装满6060个奥运会标准游泳池。不论是小型汽车还是全尺寸皮卡，我们的电动助力转向系统都能够提供最佳的转向控制并实现车辆碳足迹的最小化。”

2010年，耐世特为全尺寸皮卡推出了首个12伏电动助力转向系统。现如今，耐世特的电动助力转向系统覆盖了美国市场90%的全尺寸皮卡。在耐世特看来，电动助力转向系统的产量增长得益于自主的设计、生产与验证，为整车制造商提供的转向系统实现了无缝集成，提供了燃油效率、重量减轻以及先进驾驶员辅助系统功能。

关于耐世特

随心而动的引领者，耐世特汽车系统（HK:1316）是一家专注于为整车制造商提供转向及传动系统的全球性供应商，产品包括电动助力转向系统、液压助力转向系统、管柱和中间轴、动力传动系统、先进驾驶辅助系统（ADAS）以及自动驾驶技术，在香港联合交易所上市，年营业额几十亿美元。耐世特汽车系统在北美、南美、欧洲及亚洲地区拥有22个工厂、5个工程中心、11个客户服务中心，约13,000名员工，为50余家客户提供全方位服务。客户包括宝马、菲亚特克莱斯勒、福特、通用、标致雪铁龙、丰田、大众及印度和中国汽车制造商。www.nexteer.com

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161008/0861610331