亚太区新兴经济体对熟练工人需求强劲，未来将面临严重短缺

与先进经济体比较，新兴经济体面临严重的熟练工人短缺

为评估新兴经济体是否对该问题做好了准备，世界大型企业联合会（Conference Board）推出了“技能动量指数”

企业必须根据实际情况部署劳动力战略并稳健实施技能培训项目，从而解决熟练工人短缺的问题

上海2016年10月8日电 /美通社/ -- 由世界大型企业联合会和美世联合成立的研究机构 -- 劳动力分析研究院（WAI）最近发布了一项名为《透过劳动力人口分析破解亚洲劳动力和熟练工人短缺难题》的新报告。根据该报告，尽管亚洲区有大量适龄工作人口供应，但由于缺乏足够的技能培训以及不断变化的劳动力结构，令该地区的新兴经济体将在中短期内面临熟练工人严重短缺的问题。

亚洲对熟练工人的需求非常强劲，但是在应对这一问题上各地区却千差万别。新加坡的高技能员工比率在亚洲首屈一指，超过整体就业人口的50%。而在另一端是孟加拉，低技能员工所占比率最为庞大，超过40%的就业人口从事低技能工作。对比相对发达经济体（新加坡、香港、日本和韩国）和新兴经济体（马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、中国、印度、越南、尼泊尔、孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦和缅甸），可以发现尽管这些国家和地区在教育中的投入占了GDP较大比率，但受过良好教育，尤其是接受过高等教育的人口的比例在新兴经济体中明显偏低。亚洲各地区的两极分化，导致供给失衡，熟练劳动力的流动性增强，这些对有更大低技能就业人口的新兴经济体冲击更加明显。

世界大型企业联合会为了评估亚洲12个经济体针对熟练工人短缺所做的准备工作，推出了“技能动量指数（下简称‘指数’）”。该指数通过对比几大教育和技术方面的指数，再结合城市劳动力的预期趋势，针对各国为解决未来熟练工人短缺是否准备妥当而进行了深入解读。根据该指数，泰国和菲律宾的准备工作相对完善，相信能有效解决未来的熟练工人短缺问题；而缅甸、巴基斯坦和印度目前准备工作比较薄弱，在未来几年很可能面临这方面的挑战。

美世合伙人兼成长市场人力资源转型和劳动力规划负责人 Dion Groeneweg 对报告评价说：“跨国企业不断在亚洲地区开疆扩土。而要妥善布局，企业需要充分了解不同市场的细微差别，包括特定的人才问题。我们的研究表明，在中国和印度，职业发展是激励员工离开原先企业的主要原因。而另一方面，基本工资严重影响了如新加坡、香港等发达经济体的人员流失率。”Groeneweg 继续说，“通过开展劳动力分析，可以更好地帮助企业掌握内部和外部因素，如国家人口、薪酬、培训等，从而妥善管理、改善其人才决策，从而间接影响企业利润。我们看到越来越多的企业利用劳动力分析去了解员工，确保其能比竞争对手创造更持久的竞争优势。”

世界大型企业联合会亚洲区高级研究员 Caitlin Pan 博士是本报告的作者。据其表示，“解决人才问题的最好方法是找到适合于特定企业环境的本地化解决方案。在本报告中，我们提供有亚洲领先企业的案例研究，这些企业已经开始着手解决其劳动力短缺的问题。企业需要更好地了解其主要挑战，并且基于证据和事实作出决策。通过这些内部数据，人力资源部门可以为其决策提供更好支持，从而获得相关人员的支持。只有全面了解这方面的情况，企业才能有效地制定适合本公司的策略。”

中国

在未来十年，中国的劳动适龄人口将下降，部分原因是1970年代末到2015年的独生子女政策。而随着独生子女政策的松绑，有助于扩大中国劳动适龄人口的规模，但是要全面扭转颓势仍然任重道远。从农村迁往城市的农民工仍在增加，这加大了劳动力的供给，但是熟练工人仍然短缺，这是因为来自农村地区的农民工缺乏技术和技能，往往在大城市从事低附加值、低薪的工作，而非技术性的工作。

此外，随着中国经济不断成熟，将不能再依靠廉价劳动力来推动经济增长，需要有大量熟练工人加入到劳动力中，然而熟练工人对工资有着更高要求。在未来几年，中国对熟练工人的需求仍然非常强劲，就业市场中大学教育或职业培训的人存在巨大缺口，供应明显不足。尽管工人对工资有更高要求，但高工资并非留住员工的唯一方式。企业需要关注留住员工的其他手段，如提供职业发展和培训机会。

印度

与中国不同，印度的劳动适龄人口将在未来十年增长。尽管印度的人口结构中年轻人数量庞大，但只有2%的劳动力是经过培训的，与韩国和日本相比有显著差距，这两个国家的熟练工人分别占96%和80%。由于缺乏训练有素的工人，可能会严重阻碍印度的发展。为了解决人力问题，印度的雇主可能需要考虑招聘更多女性员工。目前，印度女性的就业率仅为25%，是男性的三分之一。此外，印度还需要加强高等教育和在职培训。

印尼

和印度类似，印尼的人口结构非常年轻，在未来10年中超过63%人口的年龄都将低于35岁。和亚洲其他新兴经济体一样，印尼也缺少熟练工人。目前，只有4.1%的人口接受过高等教育。从2012年到2030年，印尼对熟练工人的需求预计将从5500万增加到1.13亿。随着需求猛增（需约5800万熟练工人），将让印尼企业在建立人才储备上捉襟见肘。对于想要解决熟练工人短缺的印尼企业，应更加重视员工培训。然而，企业也应认识到，其他公司也会挖走自己内部的熟练员工，所以为了留住人才，这些企业应该做些额外工作。

菲律宾

在接下来的十年，菲律宾的劳动适龄人口将持续增长。根据其目前的技能动量指数，菲律宾可以有效地应对即将到来的技术和人才挑战。不同于印尼，菲律宾一直非常重视教育。但和中国、印度、印尼类似的是，菲律宾也面临严峻的熟练工人短缺问题。由于移民数量巨大，令熟练工人短缺问题雪上加霜。所以，对于希望解决人才缺口的企业，需要拓展其人才库，吸引已经移民的人才返回国内或者留下正准备移民的当地员工。

欲完整阅读《透过劳动力人口分析破解亚洲劳动力和熟练工人短缺难题》报告，请访问： https://www.conference-board.org/workforceanalyticsinstitute