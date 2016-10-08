亿健携手阿里发布首款阿里智能跑步机精灵ELF

杭州2016年10月8日电 /美通社/ -- 10月6日，亿健携手阿里智能发布首款智能跑步机精灵ELF，并于下午3点在杭州黄龙饭店水晶宫隆重举办规模空前的新品发布会。著名主持人华少先生作为本次发布会的嘉宾，天猫直播对整场活动进行了现场直播，另有数十家媒体记者与会出席，盛况堪比苹果发布会。



亿健携手阿里发布首款阿里智能跑步机精灵ELF

亿健作为国内跑步机行业的领军品牌，已经专注豪华跑步机研发和制造11年，拥有286个跑步机国家核心专利，产品更是已经连续六年销量遥遥领先。而亿健精灵ELF作为亿健提出“更专业的跑步机”战略以来的主推产品，其不仅凝聚着亿健跑步机所有的的尖端技术，更首个接入阿里智能生态系统的智能跑步机产品。作为首款阿里智能跑步机，精灵ELF此次的发布引发了业内的广泛关注。

在10月6日的发布会现场，亿健品牌创始人、顶康科技（中国）有限公司总裁潘岩君先生宣布，亿健，已然完成蜕变，从此开启新一轮的品牌升级之路。而这款精灵ELF跑步机不再是一台冰冷的机器，而是触手可及的温暖情怀，是共同健身的追梦伙伴，是享受生活的最佳平台。

亿健精灵ELF 核心亮点揭秘

亿健精灵系列在设计之初，就是希望解决目前跑步机市场上极度缺乏能符合大家“客厅美学”理念的高颜值的跑步机产品。亿健的精英设计师团队历时100多个日夜、上百张的手绘稿、更人性化的设计，才有了今天她精灵般完美的外形！

“精灵”系列正如其名，不但可以是健身锻炼的神器，也可以是点缀客厅的时尚家居。

作为首款接入阿里智能生态圈的跑步机，通过阿里智能APP可以和最专业的品牌们连接在一起。用户安装一个APP就能控制家中亿健跑步机、夏普电视、海尔冰箱、AO史密斯热水器等产品。同时，通过阿里智能App，精灵ELF还能像私人健身教练一般，根据用户的体重变化随时制定最新的健身计划，真正做到量体裁衣，因人而异。用户还可以根据自己的需求，一键选择智能计划包中的众多定制运动计划，比如5公里健身跑、快走模式、山地模式等，无聊了还可以选择多种虚拟实景，比如中国山野小径、美国加州公路、欧洲美景等来体验在野外健身的乐趣。

跑步是克服重力的运动、运动时的冲击力是人体重的10倍左右，这对人的膝盖产生了巨大的压力，长期使用非专业跑步机健身很容易对膝盖产生运动伤害。而亿健的国家核心专利技术—奔驰六级减震系统通过在一台跑步机种整合了来源于跑车的弹簧减震、气压减震、油压减震、蜂窝减震、硅胶减震、牛筋轮减震六种减震装置，能吸收95%的运动冲击力，不但能最大程度保护膝盖健康，还能有效消除奔跑时撞击产生的噪音。

精灵ELF另一个“黑科技”是自动加油专利系统，能智能自动定时定量的为跑带加油，保证跑带的润滑性良好同时没有多余的油溢出，有效防止跑步机因为机械磨损而降低使用寿命。而精灵ELF 10.1寸的高清彩屏在跑步时无论是看电影还是追剧，都能有媲美pad的完美体验。

作为阿里智能应邀嘉宾的繁玉表示，阿里智能的愿景是将最专业的品牌连接在一起，而亿健无疑是最专业的跑步机品牌。现象级的媒体聚焦是亿健精灵ELF发布盛况的最好写照，可以预见，在随后启动的淘宝众筹中，亿健精灵ELF凭借专业的跑步机核心技术，和有阿里智能作为背书的智能操作体验，必将掀起一场抢购狂潮， 而亿健智能跑步机也必将成为跑步机行业的里程碑之作。