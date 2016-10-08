首个国产第三代EGFR靶向药物艾维替尼临床研究初具成果

杭州2016年10月8日电 /美通社/ -- 在即将到来的2016 ESMO（欧洲临床肿瘤协会年会）上，中山大学附属肿瘤医院张力教授将会对由杭州艾森医药研究有限公司自主研发的第三代 EGFR TKI 新药 -- 艾维替尼 (AC0010) 首次人体临床研究的成果作大会发言。艾维替尼 (AC0010) 到底是什么样的抗肺癌新药呢？以下是目前最新的研发进展情况和成果：

艾维替尼，首个国产第三代 EGFR 靶向药物，正式获批在中国开展2/3期临床试验

虽然很多专业人士没听说过艾维替尼，但从数据来看，这对中国肺癌患者来说是个好消息，符合条件的患者可以考虑参与临床试验。有两个主要原因：

一、艾森医药对该药投入很大。它是极少数同时在中美开展临床试验的国产药物，而且两边临床试验都是肺癌大咖牵头，国内负责的是著名的吴一龙教授、张力教授和石远凯教授。

二、最重要的是，艾维替尼的动物模型和1期临床数据显示，它的安全性良好，而且也展现了疗效，疾病控制率高达90%，甚至有望和著名的 AZD9291 媲美。

在公布的一位参与艾维替尼试验的患者用药前和用药后28天的 CT 扫描对比数据中显示，其肿瘤缩小了57%，效果非常明显。

艾维替尼的成功能给病人带来更多选择，也可以通过竞争，降低进口药品的价格。

艾维替尼只适合特定的肺癌患者

癌症治疗已经进入精准医疗时代。和其它抗癌新药一样，艾维替尼只适合特定的肺癌患者。哪些患者适合加入临床试验呢？

肺癌目前的分类有：

肺癌 = 非小细胞肺癌（~85%）+ 小细胞肺癌（~15%）

非小细胞肺癌又可以按两个系统分：

（按照细胞形态）非小细胞肺癌 = 腺癌 + 鳞癌 + 大细胞癌

（按照基因突变）非小细胞肺癌 = EGFR 突变 + ALK 突变 + KRAS 突变 + BRAF 突变 + ……

细胞形态和基因突变被结合在一起，才是比较完整的描述，比如 EGFR 突变肺腺癌，KRAS 突变肺鳞癌，等等。

艾维替尼是第三代 EGFR 靶向药物，适合 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者。

中国非小细胞肺癌中，EGFR 是最常见的突变，占了40%以上，尤其是无吸烟史的中青年女性，比例非常高。对于绝大多数 EGFR 突变患者，目前主流一线治疗已经不是化疗，而是第一代 EGFR 靶向药物，比如易瑞沙，特罗凯。在中国，还可以选择国产的凯美纳。它们效果都不错，多数患者肿瘤能迅速明显缩小，病情得到控制。对于这些患者，无论肿瘤控制率，还是生活质量，靶向药物效果都优于化疗。

但通常1~2年后，几乎所有患者都会对一代靶向药物产生耐药性，如果肿瘤快速进展，就需要换药了。

耐药的出现，通常是因为癌细胞发生了变化，不同患者发生的变化是不同的。其中50% - 65%又因为 EGFR 基因产生了一个叫 T790M 的新突变。这个突变，让一代药物无法再抑制突变蛋白，因而失效。

如果把靶向药物比作钥匙，突变基因比作锁的话，发生 T790M 突变后，相当于锁换了，原来的钥匙就没用了。也就是出现了耐药。

以往耐药后几乎只能换成混合化疗方案，但第三代 EGFR 靶向药物的出现，给由于 T790M 新突变而耐药的患者提供了更好的一个选择。

第三代 EGFR 靶向药物比起第一代抑制剂，有两个最显著优点：

对导致第一代抑制剂失效的 T790M 突变依然有效。 特异性更高，副作用减小。第二代抑制剂大家谈论较少，就是因为副作用比较强，临床使用不多。

由于几乎所有使用第一代靶向药物的患者最终都会出现抗药性，第三代 EGFR 靶向药物市场很大。但目前全球上市的三代药物只有一个，就是阿斯利康的 AZD9291（国内叫泰格松）。

对于 T790M 突变患者来说，这是个救命药。

但由于政策原因，AZD9291 离在中国上市还有一段距离，很多患者选择质量没有保证的原料药，实属无奈。

从作用原理来看，艾维替尼和 AZD9291几乎是一模一样的。参与它的临床试验，比选择 AZD9291原料药靠谱。

艾维替尼的临床数据

艾维替尼之所以被看好，是因为它的动物模型数据，和1期临床数据都非常不错，这些数据8月份已在美国 Molecular Cancer Therapeutics 首次发表，这些数据指出：

艾维替尼化学结构和其它三代 EGFR 靶向药物不同，是原创药。 它在细胞和动物模型中效果很不错，对 T790M 突变的肿瘤有良好抑制作用。 临床试验中，它的副作用较小，不仅比一代，二代好，而且没有出现间质肺炎，高血糖等其它三代药物出现过的严重副作用。 临床上，药物对耐药肺癌有效。

艾维替尼的疗效如何？



患者使用艾维替尼AC0010治疗前后的对比

两位患者肿瘤都明显缩小了30%以上。

这两位患者都是使用一代 EGFR 抑制剂大约2~4年以后，出现耐药性，基因检测确认有 T790M 突变。

1期临床中，30位 T790M 突变的患者，50%肿瘤缩小，40%肿瘤稳定，总疾病控制率是90%，效果良好。

1期临床主要是为了测试安全性，参与者数量较少，接下来更大规模的2/3期临床试验则要证明艾维替尼的可靠性。