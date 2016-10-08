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2016 Urbanears阿姆斯特丹电音节限量版耳机在中国首发

2016年10月08日 12:55 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 近日，2016 Urbanears阿姆斯特丹电音节限量版耳机 -- Zinken ADE 2016 Edition在Urbanears天猫旗舰首发100个。Zinken ADE 2016 Edition 限量版耳机以黑色为主色调，配以黄色点缀，完美契合了阿姆斯特丹电音节的商标颜色。这是Urbanears第4次与阿姆斯特丹电音节合作推出限量款耳机。

2016 Urbanears 阿姆斯特丹电音节限量版
2016 Urbanears 阿姆斯特丹电音节限量版

Urbanears Zinken 是一台特立独行的DJ监听耳机。这款耳机采用了全尺寸贴耳式设计，能够非常好的隔绝外部噪音，即使你在夜店狂欢，依旧可以感受到深下潜度的低音和清脆的中高音；可调节头梁和转环式耳罩链接件，能够保证你的舒适佩戴；ZoundPlug 即时音乐分享，可以连接另外一个耳机，这样你和你的朋友就可以同时享受同一播放器里的音乐了。特别值得一提的是，Urbanears Zinken 配备了6.3mm/3.5mm 双用途转接线，其可分离式设计能够让你在混音器和日常使用中轻松切换。

Zinken ADE 2016 限量版
Zinken ADE 2016 限量版

阿姆斯特丹电音节是全球最大的电子音乐节，引领着电音发展潮流。阿姆斯特丹电音节为期5天，每年都有超过450场演出会在城市的140个俱乐部和主要场地举办。期间，会吸引着逾35万来自世界各地的乐迷相聚于此，共享电子音乐盛宴。2016年，阿姆斯特丹电音节将于10月19日至23日在阿姆斯特丹举办，届时会有超过2200位艺术家带来精彩绝伦的表演。

Urbanears是来自瑞典的潮牌耳机，致力于为耳机的性能表现增添更多元素。在追求卓越音质的同时，Urbenears还努力制造出如同衣妆一般的时尚个性单品，佩戴舒适、引人注目。为此，Urbanears每年都会推出两款限量版耳机。除了本次阿姆斯特丹电音节限量版耳机之外，Urbanears还曾如与时尚大牌Marc Jacobs、欧洲最大的服饰零售商H&M等知名品牌合作。2016年法网公开赛期间，Urbanears还曾推出了罗兰加洛斯限量版的Hellas运动蓝牙耳机。

Urbanears曾推出的限量款耳机
Urbanears曾推出的限量款耳机
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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