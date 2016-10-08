兜纳K1淘宝众筹完美收官，小到极致打造城市出行新体验

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 10月5日，由无锡科乐威尔科技及太火鸟在淘宝众筹上共同推出的兜纳K1智能折叠电动车项目完美收官，总共筹集金额3293074元，获得1886名粉丝的支持，32070人喜欢，1097%完成首次亮相。



兜纳K1众筹成功

众所周知，短途出行交通工具在这几年的智能硬件创业大潮中都是非常重要的方向，自行车、助力车、平衡车、滑板车……各种不胜枚举，可是真正能够解决用户城市短途出行痛点的产品没有几款，不是太大、太重就是骑行安全没有保障。而科乐威尔科技研制的兜纳K1却堪称城市短途出行工具中的“实力清流”。科乐威尔的两位创始人都有着十几年的电动自行车行业背景，其中创始人兼首席技术官乐峥更是电气工程师出身，主要从事电动车无刷电机的研究和制造，在电动车领域有着极其丰富的经验。乐峥曾经说过：“别人都把梦想当成梦，我却把梦想当成理想，一直在努力的实现它。”乐峥的梦想就是做一款小到极致能够装到包里的车子。

为了能够实现小到极致的折叠车，科乐威尔团队对于车体结构做出了许多方面的探索，比如，车身双环结构，不仅稳固美观还能将轮子折叠隐藏进去；车体前后单臂设计也是为了能将轮子折叠进车架减少折叠体积；电机、电池等全部内置于10寸的轮子之中。整个设计不仅要美观还不能让整车的动力系统打折，其中的难度可想而知。功夫不负有心人。在经过四代产品的打磨与完善，真正能够与用户见面的第五代产品兜纳K1真正诞生了。兜纳K1总重量不超过10kg，折叠后劲相当于两张A4纸的大小可以装入背包之中，甚至车的后备箱一次能放5、6辆。



兜纳K1小到极致

科乐威尔是传统工业出身，自带务实属性，兜纳K1虽然众筹定价为1799元，但是多有的配件的选材和工艺都是尽量贴合普通工艺做到最好，能让消费者买的起能真正用到生活中去才是兜纳K1真正的价值。

据科乐威尔创始人何宇波介绍，兜纳K1二代产品已经到了研发的结束阶段，将很快与粉丝见面。相较于兜纳K1来说，二代产品外观更加时尚具有设计感，舒适度也会更加的提升，体验度和操作度都会有质的提升。



兜纳K1舒适时尚

关于短途出行的市场已经接近饱和，用户对于产品都已经逐渐疲劳这点，科乐威尔团队却不以为然，他们认为衣食住行是人们生活离不开的主题，目前用户只是对于海潮般突然涌现的产品有些应接不暇。用户其实需要的是能够真正解决痛点的产品。对于科尔威尔团队来说，兜纳K1是实现的梦想，也是远方的理想，时代在发展，兜纳永远在路上。