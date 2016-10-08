舍弗勒与 IBM 建立战略伙伴关系

对制造业进行数字化转型

上海2016年10月8日电 /美通社/ -- 作为“高效驱动，驰骋未来”（Mobility for tomorrow）战略的一部分，舍弗勒正对整个企业进行数字化。通过与 IBM 结为战略合作伙伴，舍弗勒将创建数字化平台处理大量数据，产生有价值的深刻见解以实现业务转型。从2016年10月起，其成果“舍弗勒云”将率先用于客户案例和应用。

2016年10月4日，全球汽车与工业供应商舍弗勒已选择 IBM 作为其数字化转型的战略合作伙伴。IBM将作为数字化生态系统的技术提供商、顾问和研发合作伙伴，帮助舍弗勒将其机电部件、系统和设备整合进快速扩张的“物联网”（IoT）世界，并基于数字服务实施市场化的新业务模式。作为首个里程碑，两家公司已从今年10月起为舍弗勒所有增值数字服务建立了一个数字化平台。

舍弗勒将与 IBM 紧密合作，开发创新解决方案以促进舍弗勒自身的转型，并推动客户采用设计思考和敏捷的开发方法。目前，一个开放的数字化生态系统正在建立，该系统便于舍弗勒以数字化平台为技术基础与客户和合作伙伴顺利开展合作。

舍弗勒集团副首席执行官及首席技术官彼得·古兹默教授说：“我们不断努力为客户提供重要的附加价值。我们的目标是连接产品和流程中的数据。我们通过分析将原始数据转化为有价值的见解，用于提升运营效率，为客户开发创新服务。我们十分高兴能找到 IBM 这样理想的合作伙伴。”

舍弗勒的数字化日程

舍弗勒集团首席数字官格哈德·鲍姆这样评论公司的数字化转型方法：“我们集中于扩大将传感器整合进现有产品，以及使用一体化认知软件研发新的产品。不仅舍弗勒生产环境内部的机器和运输基础设施将得以连接，各装置也将以数字方式与整个供应链连接在一起。在舍弗勒，我们希望以数字方式优化工艺和流程，创造以服务为导向的新工艺，从而推动人和IT系统之间的数字化互动。”

“舍弗勒数字化日程的联合实施完美利用并提升了我们对制造业物联网的新认知能力。”IBM德国负责销售的董事伊沃·科纳表示。而实施的基础将是采用 IBM 应用平台 "Bluemix” 和 Watson 物联网的全球混合云基础设施，它可为物联网创造差异化的应用和手机APP。

持续连接并整合大数据

舍弗勒的轴承和离合器分离系统等部件应用在机器和车辆的重要部位，能提供关于工况和移动的重要信息。舍弗勒近年来加大研发投资力度，将传感器、执行器和内置软件的控制单元整合进这些产品。这些部件目前可在机器中收集并处理有价值的数据，并将数据转化为增值服务。

在第一阶段，双方的合作关系将专注于：