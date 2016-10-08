华强电子网庆祝成立14周年：不忘初芯，携手同行

深圳2016年10月8日电 /美通社/ -- 十四年风雨同舟铸辉煌，2016值华强电子网14年周年庆之际，以“不忘初芯携手同行”为主题，举办盛大的周年庆典活动。荏苒十四年，弹指挥间，华强电子网已经走过十四个年华。在过去的十四年里，华强电子网不忘初“芯”，时刻践行“帮客户做大生意”的宗旨和理念，不断创新提升，将自身做强，与客户一起携手同行。

成立于2002年的华强电子网，隶属于深圳华强电子交易网络有限公司。作为国内电子元器件领域排名第一的垂直 B2B 网站，在过去十四年的发展中，披荆斩棘，坚持创新，以打造电子元器件原材料采购基地为目标，致力于为电子元器件的广大采购商用户提供迅捷安全可靠的交易平台。

华强电子网14周年庆精彩不断 好礼送不停

历经14年，华强电子网始终不忘初“芯”，为打造安全可靠的电子元器件原材料采购平台不断努力。2015年，为适应市场发展，华强电子网进行全面升级改版，改版后网站焕然一新，楼层分布一目了然，电子元器件领域愈加广泛，更加符合市场发展的需求。



华强电子网14周年庆 精彩不断 好礼送不停

2015年华强电子网撮合交易额突破360亿，注册电子企业用户150余万家，2016年华强电子网再次获得“广东省电子商务协会会员单位”称号。风雨同舟14年，华强电子网一路波澜壮阔，共经岁月的变迁。

线上活动精彩不断，10.8扫货节强力助阵，洪荒之力一扫到底，超级买家豪礼大奉献，采购商们狂欢趴；线下活动同样精彩，拔河比赛你来我往，用视频记录美好的时刻。

10.8扫货节：洪荒之力 一扫到底

10.8扫货节亦是华强电子网14周年庆10.8扫货节，是华强电子网携旗下各个平台为庆祝14周年庆举办的线上采购盛宴。根据各平台经营品类的不同扫货节共设置了6个交易分会场：IC/有源器件分会场、被动元件分会场、五金工具分会场、仪器仪表分会场、电工电气分会场及安防器材分会场。扫货节的举办旨在为买卖双方搭建更加便捷、安全、实惠的在线交易桥梁。

洪荒之力，不只扫货，更送好礼，回馈新老客户是活动的理念。11台 iPhone7、108万优惠券、0门槛抽大奖让消费者在扫货的同时可以参与优惠和抽奖。华强电子网14周年，“不忘初芯携手同行”，更多精彩活动即将呈现。

超级买家：14周年庆采购商狂欢趴

超级买家是华强电子网针对买家会员推出的全程一站式配单采购服务，旨在帮助买家节约采购成本，提高采购效率。14周年来临之际，超级买家钜惠让利，积分换礼先到先得。

拔河比赛：你来我往赢大奖

拔河比赛是华强电子网为庆祝14周年庆举办的线下比赛活动，活动时间：10月29日 - 10月30日。拔河比赛分为个人赛和团队赛，最花样之个人趣味拔河比赛定于10月29日举行，最怀旧之团队赛定于10月30日举行，报名即可抽奖。

近年来，随着 C 端线上交易的模式越来越成熟化、常态化，随着市场发展的需求，B 端线上交易也需要不断的去完善，去创新。华强电子网14周年10.8扫货节的举办亦是希望可以大大的促进买卖双方的合作，促进 B 端市场线上交易的常态化。