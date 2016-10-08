沃尔玛再次发起“你‘沃’一起，为爱加餐”捐款

筹款目标220万元 用于营养餐及爱心厨房

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 继2015年发起爱加餐捐款之后，即日起，沃尔玛将再次携手中国扶贫基金会、腾讯公益以及主要供应商和顾客发起“你‘沃’一起，为爱加餐”公益捐款活动，通过顾客捐赠、沃尔玛和供应商配捐的创新形式募款，用于改善贫困地区学生营养状况。今年的筹款目标为220万元，将全部用于贫困地区儿童营养餐和为贫困地区学校建设现代化爱心厨房。

10月8日-10月28日期间，顾客可以在沃尔玛全国400多家购物广场及山姆会员商店收银处参与捐赠，支持“爱加餐”项目，为贫困地区儿童提供“一个鸡蛋+一盒牛奶”的爱心营养餐；此外顾客在全国所有沃尔玛购物广场购买嘉士利、佳洁士、舒肤佳、伊利、好丽友品牌的指定产品，该品牌即捐赠一定额度用于中国扶贫基金会“爱加餐”项目。同时，公众还可以通过腾讯公益的乐捐平台，扫码参加1：1配捐，网友每捐出一元沃尔玛即配捐一元。今年恰逢沃尔玛进入中国20周年，每周1：1在线沃尔玛配捐的筹款目标为20万元。

沃尔玛中国公司事务高级副总裁付小明表示：“进入中国20年来，沃尔玛主动承担企业社会责任，践行‘让人们的生活更美好’的使命。我们长期关注青少年的营养改善和健康成长，支持爱加餐项目已达6年，我们希望通过沃尔玛全国购物广场和山姆会员商店及线上平台凝聚公众的爱心，利用募集的善款使爱加餐项目覆盖到更多省份、更多学校，让留守儿童以及义务教育之外的幼儿园也能够受益，同时推广爱心厨房建设，改善更多贫困地区孩子的营养状况，帮助他们健康成长。”

从2011年至今，沃尔玛中国已向中国扶贫基金会“爱加餐”项目捐赠资金366.29万元，同时，带动供应商捐赠54.10万元，共计420.39万元。为云南石林县、贵州威宁县、湖南江华县、广西凌云县、河北隆化县的21所小学提供近130万份营养加餐，超过5000名学生受益；并为云南石林县、贵州威宁县、湖南江华县、河北隆化县的10所小学提供爱心厨房设备，近1700名学生受益。

中国扶贫基金会刘文奎秘书长表示：“‘你沃一起，为爱加餐’活动搭建了一个很好的筹款平台，是一种慈善理念的普及，也是一种企业社会责任模式的创新。我们希望通过活动的开展，继续践行‘人人公益’的理念，调动公众的公益热情以及沃尔玛品牌商的切实参与，让更多贫困地区的孩子从爱加餐项目中受益。”

中国扶贫基金会“爱加餐”项目自2008年启动实施以来，得到了近1.1亿人次公众和包括沃尔玛在内的几十家爱心企业的积极响应和支持。截止目前，项目累计投入约1.5亿元，覆盖云南、四川、广西、贵州、湖南、湖北、辽宁、河北、河南、福建10省33州/市68个偏远山区的县/区，受益学生超过58万人次，为学生提供了近3480万份的营养加餐，并建立了1000余个标准化的爱心厨房。通过对项目的评估调研结果显示，爱加餐项目有效改善了儿童的营养状况和生长发育状况，减少了儿童的营养不良率和贫血率，提高了他们的一般健康状况，对学生家庭膳食模式的改善也起到了辐射作用。

关于沃尔玛中国

沃尔玛于1996年进入中国市场，在深圳开设了第一家商店。沃尔玛全球采购办公室于2002年设立于深圳。目前沃尔玛在中国经营多种业态，主要包括购物广场、山姆会员商店等。自进入中国以来，沃尔玛向中国的公益慈善事业捐款、捐物累计超过1.085亿元人民币。曾获得多个奖项，包括“最佳雇主”、“最佳社区奖”、“供应商最满意零售企业”、“最受赞赏公司”。更多关于沃尔玛的信息，请访问公司网站http://www.wal-martchina.com/。

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