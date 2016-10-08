凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 9月30日起，凤凰新闻客户端5.3.0版本在各大应用渠道上线，一时引起广泛关注。国庆长假期间，刚刚更新的凤凰新闻客户端更是几次被苹果应用商店推荐，搜索排名也超过网易等其他同类产品，在“新闻”、“资讯”、“头条”等关键词下的搜索排名也达到第二，可以看出，新上线的凤凰新闻客户端5.3.0版本受到用户和渠道方等多方的一致好评。

纵观凤凰新闻客户端近期更新的几个版本，可以看出，凤凰新闻客户端一直在朝着“用最便捷的方式为用户提供最便捷的内容”的方向努力。

客户端的头条列表是一个客户端的脸面，也是展现给用户的第一印象，而凤凰头条由业内最专业的内容运营团队精心打造，主打24小时全球热点资讯头条不间断播报，时政重磅、国际风云、突发热点、社会话题、娱乐头条，内容丰富，实效性强。看过了很多新闻客户端，但多关注几次大新闻就会发现，想要第一时间了解最快最全最客观的新闻内容，还是要看凤凰新闻客户端。

大事看凤凰，除了有品有趣的海量新闻内容外，凤凰新闻客户端拥有凤凰卫视、凤凰资讯、凤凰视频、凤凰号等优质内容平台，这是其他新闻客户端都无法比拟的优势。

例如，在凤凰新闻客户端订阅“凤凰卫视”频道，用户便可以同步观看锵锵三人行、鲁豫有约等凤凰卫视王牌节目，同时，凤凰卫视资讯台、香港台、中文台也会在凤凰新闻客户端上24小时不间断直播。



凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

同时，在新版的视频列表中，也优化了“凤凰卫视”和“直播”频道的入口，这些调整充分顺应视频直播的潮流，让用户看视频更加便捷。不仅如此，最新优化的视频缓存功能，更是解决了时间、地域、流量等方面的限制，让用户在上班路上、堵车途中，都可以通过凤凰新闻客户端看到自己感兴趣的视频节目。



凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

除了在内容上追求极致以外，最新发布的凤凰新闻客户端5.3.0版本还根据用户使用习惯在界面、搜索入口、栏目名等方面做出来一系列优化，据凤凰新闻客户端产品负责人介绍，“我们从头到脚，将界面做了一系列‘微整形’，主要目的就是为了变得更加好看，毕竟，全世界最有品的人，都在使用凤凰新闻客户端。”