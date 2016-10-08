您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

2016年10月08日 16:14 编辑： 经理人网编辑
0

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 9月30日起，凤凰新闻客户端5.3.0版本在各大应用渠道上线，一时引起广泛关注。国庆长假期间，刚刚更新的凤凰新闻客户端更是几次被苹果应用商店推荐，搜索排名也超过网易等其他同类产品，在“新闻”、“资讯”、“头条”等关键词下的搜索排名也达到第二，可以看出，新上线的凤凰新闻客户端5.3.0版本受到用户和渠道方等多方的一致好评。

纵观凤凰新闻客户端近期更新的几个版本，可以看出，凤凰新闻客户端一直在朝着“用最便捷的方式为用户提供最便捷的内容”的方向努力。

客户端的头条列表是一个客户端的脸面，也是展现给用户的第一印象，而凤凰头条由业内最专业的内容运营团队精心打造，主打24小时全球热点资讯头条不间断播报，时政重磅、国际风云、突发热点、社会话题、娱乐头条内容丰富，实效性强。看过了很多新闻客户端，但多关注几次大新闻就会发现，想要第一时间了解最快最全最客观的新闻内容，还是要看凤凰新闻客户端。

大事看凤凰，除了有品有趣的海量新闻内容外，凤凰新闻客户端拥有凤凰卫视、凤凰资讯、凤凰视频、凤凰号等优质内容平台，这是其他新闻客户端都无法比拟的优势。

例如，在凤凰新闻客户端订阅“凤凰卫视”频道，用户便可以同步观看锵锵三人行、鲁豫有约等凤凰卫视王牌节目，同时，凤凰卫视资讯台、香港台、中文台也会在凤凰新闻客户端上24小时不间断直播。

凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视
凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

同时，在新版的视频列表中，也优化了“凤凰卫视”和“直播”频道的入口，这些调整充分顺应视频直播的潮流，让用户看视频更加便捷。不仅如此，最新优化的视频缓存功能，更是解决了时间、地域、流量等方面的限制，让用户在上班路上、堵车途中，都可以通过凤凰新闻客户端看到自己感兴趣的视频节目。

凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视
凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视

除了在内容上追求极致以外，最新发布的凤凰新闻客户端5.3.0版本还根据用户使用习惯在界面、搜索入口、栏目名等方面做出来一系列优化，据凤凰新闻客户端产品负责人介绍，“我们从头到脚，将界面做了一系列微整形’，主要目的就是为了变得更加好看，毕竟，全世界最有品的人，都在使用凤凰新闻客户端。”

凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视
凤凰新闻客户端新版受热捧 可同步收看凤凰卫视
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27381.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号