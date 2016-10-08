2016第八届中国融资租赁合作发展论坛成功举办

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 近年来，我国融资租赁业取得快速发展，市场规模和企业竞争力显著提高，在推动产业创新升级，拓宽中小微融资渠道，带动新兴产业发展和促进经济结构调整等方面发挥着重要作用。为了更好地提升租赁资产证券化的操作水平，探究中国租赁证券化趋势，解决当前遇到的一些热点问题，2016年9月23日，由中国资产证券化论坛主办的2016第八届中国融资租赁合作发展论坛暨第二届中国租赁资产证券化合作发展峰会在北京举行，一批租赁行业的顶尖专家参与本次会议。



2016第八届中国融资租赁合作发展论坛现场

租赁证券化在资产层面局限显现，但仍有非常大的发展空间

华菁证券（筹）董事总经理、债务融资业务负责人郝恒介绍了租赁行业操作证券化情况，他认为租赁公司想要提高运营的效率和业务广度，首先，要把原有的资产证券化业务进一步精细化；其次，通过与其他租赁公司合作，如转租赁和联合租赁，以及成立租赁的基金，从而满足不同的租赁公司之前想实现证券化资金退出的目的；最后，还可以以租赁业务作为切口，切入到整个客户资本运作当中，在证券化的过程当中与券商密切配合，更多地把握客户，通过跟券商的配合，实现客户越来越多的资本运作需求。

狮桥融资租赁（中国）有限公司董事兼CEO万钧认为，目前融资租赁资产当中，ABS部分虽然只有不到5%，但其存量部分大，可以为券商行业提供持续不断作为固定资产的基础资产。他认为高度分散的租赁资产是优质的ABS的基础资产，因为它除了标准融资租赁本身所具有的特征以外，它的业务大部分都是直租，而且租赁物具有清偿和风险保底的功能。

融资租赁是所有业态中最接近产融结合的

GE金融中国董事总经理、英大汇通融资租赁有限公司副董事长兼CEO叶永梅表示，融资租赁和证券化行业是紧密结合的，它不仅仅是依托实体经济，而且能够给实体经济的发展带来融资增量。叶永梅介绍，“融资租赁+技术解决方案”，把解决环保问题的挑战变成了一个节能的综合解决方案，不仅是解决了环保问题，同时站在节能的角度，能够支持所有融资租赁公司的投入，还能够从节能的红利里面带来多余的利润。

中国资产证券化论坛执委会主席、中伦律师事务所合伙人刘柏荣介绍了银行间ABN的新的借鉴意义。他认为信托型ABN最大的优势是可以出表，和企业资产证券化和信贷资产证券化的区别是用了信贷资产证券化的基本结构。

租赁证券化的意义和未来发展的期待

中国资产证券化论坛租赁资产证券化委员会联席主席、国威融资租赁有限公司董事长左兴华认为在融资租赁行业的发展过程中，从业者需要不断的去提升自身的风险管理能力，促进与评级机构和券商的合作，保持沟通和交流，这样才能除了贡献基础资产还能够参与到后续的风险管控，保证在整个租赁资产证券化业务当中应有的地位，促进行业长期的发展。

平安信托交易金融部总经理赖嘉凌认为，资产支持票据在法律上最大的特点就是通过资产支持票据，把还本付息的债务融资工具外延扩大为获得本金和相关收益的资产支持证券。

融资租赁资产证券化相关的法律和税务，以及热点难点问题探讨

中伦律师事务所合伙人许苇系统地讲解了融资租赁重要的法律关系和相关的法律风险。她认为融资租赁它既不是一个租赁，也不是融资，又跟买卖合同有一些区别，其实融资租赁合同实际上是一个特殊类型的有名合同，是有必要把租赁物、融资租赁的法律关系弄明白。

中诚信证券评估有限公司结构融资部总经理邓大为表示，评级方法是围绕主体、基础资产、交易结构等三个方面进行展开的。他认为，所有债权类的产品里面都面临着早偿问题，而大规模的早偿会最终引起产品发生流动性风险。其解决办法就是，在产品端设计早偿的阀值，每一个归集日早偿金额占比超过某一个阀值，它一定会对于后端固定支付类的某一个兑付日产生流动性的影响，如果超过这个阀值只能保留资金，或者把所有的产品进行转换，这样才能够避免固定支付型的产品发生流动性的风险。

德勤税务合伙人俞娜认为，税务的事项一方面原始权益人在做资产证券化过程的税负产生影响，另一个方面会影响到投资人从发行的产品里取得的收益。

针对管理人在管理中起到的作用，中信建投证券固定收益部执行总经理柯春欣表示，作为计划管理人需要实时的去跟踪、跟进管理风险。她认为，无论投资人，发起人，还是原始权益人或其他机构，计划管理人的风险防范和主动管理职能，在未来交易中会逐渐凸现出来的，一个有经验、有责任心的能够及时处理好风险的计划管理人是非常重要的。

总体而言，虽然租赁证券化市场风险偏好在上半年收紧，债券出现违约情况和信用的问题，但就租赁公司操作证券化的情况来看，整体情况还是很乐观的，租赁公司的风控能力、产品构造能力也是得到了市场、资金，特别是固定收益传统投资者的认可。租赁证券化市场还有很大的发展空间。中国资产证券化论坛也将持续关注这一领域，为相关从业人员提供沟通交流的平台和机会，为整个证券化市场的发展做出一定的贡献。