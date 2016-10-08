SPEC2016亚洲峰会召开在即，中国市场服务器效率首度解密

北京2016年10月8日电 /美通社/ -- 10月27日至28日，SPEC 2016亚洲峰会（SPEC 2016 Asia Summit）将于北京召开。SPEC 2016亚洲峰会由SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation，标准性能评估组织）主办，至顶网承办；大会以“发现真实的计算效率”为主题，届时，来自全球的企业级IT专家和学者将共同探讨计算性能、效率的评估模型与规范、测试方法的制定及实际应用；分享中国服务器效率的真实状况；展望云计算、大数据趋势下计算机能耗和效率的研究方向。

SPEC成立于1988年，是由斯坦福大学、清华大学等全球几十所知名大学、研究机构、IT企业组成的第三方测试组织。经过多年的发展，拥有SPEC CPU、SPEC Power、SPEC Cloud等10大类53项公开的标准化测试规范和模型。SPEC每年有数万项测试结果发布，其发布的结果一直是金融、电信、能源等关键行业用户在采购数据中心基础设施、搭建信息系统时的重要参考指标，尤其在全球企业级客户中拥有广泛认同度。

“SPEC 2016亚洲峰会”是SPEC组织首次在亚洲举办的峰会，此次大会得到SPEC组织的高度重视，SPEC组织的核心成员，包括SPEC总裁Walter Bays、SPECpower委员会主席Klaus-Dieter Lange将亲临大会现场与中国用户交流。

如何对计算系统的性能、效率进行评估一直是一个难题，而要想获得所有用户的同意这是难上加难，用户希望有一种简单、有效、统一的标准可以量化和评价计算系统，并以此作为选型的依据。针对此需求，在本次峰会上，SPEC组织会带来服务器及相关应用场景最为权威的测试标准与规范，并展示其在这方面的最新研究成果，包括SPEC Cloud_IaaS 2016、SPEC CPU2006、SPECvirt_sc2013以及即将在本次大会上首发的SPEC CPU2017正式公共测试版等，其中SPEC Cloud_IaaS 2016是首个用于IaaS平台的SPEC Cloud测试标准。另外，SPEC还联手中国标准化测试研究院，发布首个中国市场服务器效率研究报告。

“SPEC 2016中国峰会”还将就当下热门的话题，包括服务器效率和能耗管理、面向云环境的SPEC Cloud测试、下一代SPEC CPU基准测试以及云和大数据环境中服务器选型等进行深入研讨。 在大会期间还有Demo展台和现场测试实验室（Hands on Lab），参会者可以亲身体验测试的乐趣，并获得第一手技术资料。

“SPEC 2016中国峰会”即将召开，更多精彩内容等您来发现。扫描二维码立即报名，名额有限，不容错过。