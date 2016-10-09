北京希望厨师在李锦记青年厨师中餐国际大赛展现技艺

香港2016年10月9日电 /美通社/ -- 9月28日，由李锦记主办并获得全球共21个中餐业组织鼎力支持的李锦记青年厨师中餐国际大赛2016总决赛在香港中华厨艺学院举行，赛事以“海纳百川 扬威国际”为主题，标志着今届大赛冲出亚洲迈向世界，以推广中华优秀饮食文化。43位来自中国大陆、香港、澳门、台湾、日本、韩国、马来西亚、新加坡、澳洲、美国、加拿大、法国及荷兰的参赛者角逐青年厨师中餐国际冠军的名衔。

由李锦记企业社会责任项目资助的北京班两名希望厨师应邀参加了本次比赛。在北京市劲松职业高中校领导张晶京和中餐烹饪专业副主任成晓春的带领下，北京班希望厨师张凤英和田野在大赛现场展示精彩技艺，令嘉宾和各地青年厨师叹为观止。李锦记酱料集团主席李惠中先生、世界中餐业联会秘书长尚哈玲女士、中国烹饪大师卢永良对劲松职高培养的高素质学生给予了充分肯定。在大赛颁奖晚宴上，北京市劲松职业高中获李锦记酱料集团颁发“支持奖”。



图一 李锦记酱料集团主席李惠中先生（右二）现场勉励北京班希望厨师田野（右一）和张凤英（右三）

北京班希望厨师技艺惊艳全场

大赛现场，田野同学为嘉宾表演了切文思豆腐和菊花豆腐。北京市劲松职业高中中餐烹饪专业副主任成晓春老师介绍道，“文思豆腐是一道有着悠久历史的江苏扬州地区汉族传统名菜，切文思豆腐是十分考验表演者刀工的一项技艺。一块细软的豆腐，通常要用大片刀横切至少88刀，竖切188刀。”只见在田野手中，易碎的豆腐很快就变成了豆腐丝、变成了菊花。切好的豆腐丝和菊花被放置入清澈的水中后，豆腐丝根根清晰、粗细均匀、细如发丝，菊花则栩栩如生。

张凤英同学则向观众展示了“荷塘锦鲤”冷拼。冷拼是指利用各种加工好的冷菜原料，采用不同的刀法和拼摆技法，按照一定的次序层次和位置将冷菜原料拼摆成山水、花卉、鸟类、动物等图案，提供给就餐者欣赏和食用的一门冷菜拼摆艺术。张凤英此次制作的冷拼就用到了荷兰黄瓜、胡萝卜、鸡蛋干、心里美萝卜、夹心干、日本大根、基围虾、西兰花、土豆泥、松花肠等多种食材。荷花品性高洁、出淤泥而不染，而锦鲤又被称为“好运鱼”，寓意吉祥欢乐、繁荣幸福。张凤英用“荷塘锦鲤”冷拼作品表达了对李锦记资助的深深感恩之情。



图二 北京班希望厨师献上冷拼作品“荷塘锦鲤”，表达对李锦记的感恩之情

李锦记希望厨师项目改变命运

据悉，李锦记希望厨师项目启动于2011年，该项目每年面向全国贫困地区公开招募有志从事中餐烹饪的青年，全额资助（包括学杂费、生活补助、交通补贴）其入读国家正规的重点职业高中，就读中餐烹饪专业。2011年到2016年，李锦记已陆续在全国范围内资助了440多名像田野、张凤英一样家庭经济有困难的希望厨师。



图三 北京市劲松职业高中校领导张晶京（左一）接受李锦记酱料集团颁发的“支持奖”

田野来自湖北的一个贫困家庭。2014年8月，田野只身一人来到李锦记北京办公室参加面试并被项目录取，最终进入北京市劲松职高学习中餐专业。在学校里，田野格外珍惜学习机会，勤学苦练，认真学习专业技能，自身素质不断提高。2016年7月，在结束了两年的学校专业课学习生涯之后，田野参加实习酒店双选会，成功面试进入北京香港马会酒店实习。

张凤英和田野是同班同学，也是2014级北京班的希望厨师，他来自更加落后的甘肃。刚来北京的时候，张凤英因为家庭条件不好，内心十分自卑。在李锦记和劲松职高老师地不断鼓励下，张凤英逐渐自信起来，在学校组织的各种专业比赛中均获得名次。今年6月，张凤英还因为文化成绩和专业课成绩优异，获得了李锦记企业奖学金一等奖。

李锦记中国企业事务总监赖洁珊女士表示：“李锦记希望厨师项目是一个持续关怀受助学生的公益项目。李锦记经常会利用自身优势资源，积极组织希望厨师参加各类餐饮活动。本次李锦记青年厨师中餐国际大赛是一个非常好的交流厨艺技能的平台，两位学生在活动当中也是受益匪浅。今后，我们会继续组织类似的活动，让更多希望厨师能够在实践中不断成长。”