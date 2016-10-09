半边山东海学堂亲子旅拍秋令营圆满落幕

宁波2016年10月9日电 /美通社/ -- 2016年10月6日，宁波宝奎“大学《一百》”亲子旅拍秋令营在东海半边山景区“东海学堂”顺利结营。经前期公开招募，来自全国各地的20余组家庭在这里参加了特色秋令营活动，感受了富有趣味的国学教育与传统文化熏陶，在东海半边山享受了一段美好的亲子时光。



半边山东海学堂亲子旅拍秋令营

本次秋令营是继宁波青联“大学《一百》”之后的又一活动。作为“半边山东海学堂”成长系列行动之一，旨在实践中国共产党“为人民服务”的宗旨，弘扬社会主义核心价值观，响应国家“十三五”规划关于文化兴国的号召，提升家风文化，培养国学少年。在“东海半边山”得天独厚的自然与人文环境里，带领家长与孩子们体验富有趣味的国学思想。让学员在博大精深的传统文化浸染中起航幸福人生；让中华优秀传统文化的人生品质如春风化雨，浸润到每个人的心灵深处。

以诵读国学扛鼎之作《大学》为主轴，秋令营开展了读经、香道等特色课程。在寓教于乐中引导和培养孩子对国学的兴趣爱好、提高人文素养和审美情趣；在亲子互动中更是促进了家长与孩子之间的感情。随着祭孔礼的顺利举行，秋令营正式拉开序幕。家长和孩子们跟随校长方钦参观了半边山东海学堂、海景皇冠假日酒店和四季渔庄，熟悉了这里的环境，一起领略了半边山风光。孩子们的脸上都露出了兴奋和好奇，家长们也对接下来的日程显得尤为期待。

此外，本次秋令营还开展了亲子旅拍特色活动。依托于东海半边山得天独厚的自然与人文环境 -- 依山傍海、内外兼修。每组家庭都在这里体验了充满爱的亲子拍摄，在美不胜收的环境里，拍下了一张张幸福的全家福，也给这些家庭留下了难忘的记忆。

跟随着东海学堂的方钦校长，学员家庭在这几天的秋令营里不仅体验了书法的魅力，也感受到了书经的博大，感悟了香道的精深，当然还少不了体会一个个有趣的亲子游戏。家长们作为孩子的榜样，也很好地配合着学堂的安排，在共同努力下保证了此次秋令营的顺利开展。

陪伴是在孩子的成长道路上对孩子而言最为重要的组成部分。父母陪着孩子在富有趣味性、多元化的东海学堂进行三天的学习，家长们学会了关怀、体贴、耐心和平等，孩子们学会了感恩、宽容、慈悲、懂礼和爱，他们彼此之间的感情得到了升温。同时，在博大精深的东海学堂文化底蕴地浸染、熏陶之下，他们懂得了对万物的敬畏和爱护，埋下了国学与科学的种子。

挥手告别各个家庭，我们相信，经过这次秋令营，父母会更加知道在家庭中的自己的身份和责任，孩子们也在这次活动中收获了不少见识和本领。在本次宁波宝奎“大学《一百》”亲子旅拍秋令营之后，半边山公司将发挥宁波国企的社会与经济职能，在助力地方经济、社会发展的同时，秉持回报社会、服务社会的精神，持续运作“半边山东海学堂”，陆续推出半边山东海学堂成长系列活动，为中华民族文化基因的传承贡献力量！