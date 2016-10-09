浪潮将在沪召开Inspur World 2016

-- Only Data 数据进化世界

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- “Only Data”！这不仅是口号，也代表了浪潮对数据社会发展的澎湃心声！10月26 - 27日以“Only Data 数据进化世界”为主题的浪潮Inspur World 2016大会即将在上海召开，届时将邀请国内2000多名重量级政府、企业客户及合作伙伴，围绕数据社会化的发展趋势，针对云计算、大数据等前沿信息技术，互联网+、智能制造等信息化应用热点进行探讨，发布新时代下浪潮的业务战略。

如今，物联网、云计算、移动互联网等技术的不断发展使得数据的重要性日益凸显。作为中国大数据产业的先行者，浪潮率先提出“数据社会化”这一前沿理念，指出数据将成为重要生产资料、整个社会运行的基础，主张将分散在社会各领域的数据整合、开放，通过创新应用，为社会与公众创造更高价值的服务。浪潮预测，在未来社会中，组织和公民都将成为数据的生产者、开放者和运营者，人类将迈向数据社会化，迎来全新的发展模式。这一理念正在当今社会运行中被不断的运用、升级，推动社会持续进步。可以说，“数据社会化”仍是本次大会浪潮将要表达的主旨。

浪潮Inspur World大会自2012年开启以来，已成功举办两届。Inspur World 2012作为首届大会，是2010年浪潮全面向云计算方案供应商战略转型之后，结合自身经验，对云计算发展趋势的一次重磅发声。当时浪潮是我国唯一具备涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的云计算整体解决方案服务能力的厂商，前瞻性地提出中国行业信息化将出现的三个转变，即用户从购买产品到购买服务的转变、浪潮从“产品+方案”向“平台+服务”转变、信息化由对内提升效率的手段转变为对外创造价值的工具，并指出“行业云”是未来云计算的发展方向。这三个转变和“行业云”理念成为近年来中国信息化建设的风向标。

在之后的Inspur World 2014大会上，浪潮对外发布了“云海战略”，揭示了浪潮早已预见到数据的价值，浪潮认为在社会发展方式变革与技术变革的双驱动下，政府和企业信息化由提高效率转变为挖掘数据价值，信息化建设由“以应用为中心”向“以数据为中心”的转变，并总结出“业务上云”、“数据整合”、“创新应用”的“云计算大数据三步曲”，这一方法论不仅得到客户的支持与认可，还被业界厂商广泛模仿与推行。

今年，Inspur World 2016再度重磅来袭，除主论坛业务战略发布和技术应用趋势分享之外，还将有“计算+ 智慧云动力”、“数字化转型，成就智慧企业”、“云领数起，政因有你”、“聚力·分享 共赢云端”4个分论坛。大数据需要怎样的计算支撑？如何推动数据资源的流通交易，并释放其价值？政府如何通过云计算、大数据提升服务能力？企业如何实现数字化转型？围绕数据将构建起怎样的全新产业生态，推动人类迈向数据经济新时代？或许，这一系列的问题您能在Inspur World 2016中找到答案。

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