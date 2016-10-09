全棉时代携手京东大牌日，棉品每满200立减100

深圳2016年10月9日电 /美通社/ -- 10月10日 - 11日，全棉时代携手京东共同打造超市大牌日，多重优惠倾情回馈，一起共赏棉绘的世界。

小时候的记忆里，温暖和棉花像一对约定一生的好朋友。深秋寒冬，妈妈总会给孩子们穿上棉衣，保暖，御寒，贮满阳光的温度，像妈妈的怀抱一样温暖。

PurCotton全棉时代甄选全球优质棉花，不断挖掘并分享棉的美好特性，保持天然棉纤维原生的纯朴特性，用心呵护使用者的肌肤健康。

本次活动时间为10月10日零点至10月11日24点，为期2天。届时，多款精选棉品每满200立减100（5折商品及新品除外），上不封顶；十款明星棉品五折直降，超值优惠引爆全场；活动期间更有便携旅行包1元抢；京东 APP 全棉时代旗舰店每日签到领红包，中奖率达100%；同时，全棉时代店铺设有幸运大抽奖，最高赢768元棉品大礼包。



全棉时代婴儿纯棉柔巾为娇嫩肌肤而生

婴儿纯棉柔巾来自天然棉花的关爱，专为宝宝娇嫩肌肤而生，干湿两用，用来擦手擦脸擦屁屁都非常合适，不仅宝宝可以用，宝妈也可以用来当一次性擦脸巾和美容巾使用。



全棉时代水洗纱布浴巾

采用100%优质精梳棉，柔软亲肤，吸水迅速，越洗越柔软；精巧细密的做工，多次洗涤也不易变形，此刻起，宝宝爱上洗澡，爱上全棉纱布浴巾。



全棉时代水洗纱布手帕

作为明星爆款的水洗纱布手帕，，以多层精梳纱布为材质，经水洗工艺处理，触感更为柔软，吸水迅速且易洗快干，不易滋生细菌，让宝宝时刻享受天然棉的健康与舒适。



奈丝公主卫生巾全棉表层安全不致敏

奈丝公主卫生巾特有的全棉表层、护翼与隔边，纯净，舒适，透气不闷捂；创新的360度防漏隔边，犹如堤坝牢牢阻挡渗漏，再也不用担心外漏的尴尬。纯棉呵护，安心更放心。

作为一家拥有医疗背景的全棉高端生活用品品牌，全棉时代始终坚持奖高新技术与全棉理念，以全棉水刺无纺布和高品质纱布为核心原材料，开发出婴童、女士、男士、家居四大产品品类，全方位开拓并实现了全棉材质的创新应用，4000多个品种花色，赢得越来越多的消费者的认同与青睐。

天然的棉，带来温暖、舒适的关爱。超级大牌日，跟随全棉时代与京东的步伐，赴一场有品质的约。