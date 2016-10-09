SGS荣耀出席2016中国国际矿业大会，喜获大会”最佳贡献奖”

天津2016年10月9日电 /美通社/ -- 9月22日至25日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS在天津梅江会展中心参加了由国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会共同举办的2016（第十八届）中国国际矿业大会。作为中国国际矿业大会的长期合作伙伴，这已经是SGS连续第十二年参加这项盛会。在展会上，来自SGS中国、澳大利亚及加拿大的专家团队与国内外的参会嘉宾进行了充分的技术交流，分享SGS的地矿测试、选矿冶金技术服务，助力矿业企业降低成本、控制风险、发现机会，迎接挑战。同时，SGS在大会上还荣获了由国土资源部、天津市人民政府授予的”最佳贡献奖”，成为历年来在本次大会上荣获该奖项的首家第三方检测机构。国土资源部党组成员、中国地质调查局局长钟自然，天津市副市长孙文魁、国土资源部总工程师彭齐鸣为SGS颁发了该奖项并感谢SGS多年来一如既往的关心、支持与参与大会，为国内外的矿业企业和机构分享经验，为全球矿业的健康繁荣发展贡献了力量。

2016（第十八届）中国国际矿业大会是在中国举办的矿业行业最高层的会议，自1999年举办至今，已经跻身于全球顶级矿业盛会。据2004年 - 2015年参会参展嘉宾数据统计，参会代表由2004年1000人增至2015年逾9000人，大会规模在逐年提高，对全球矿业界影响越来越大。涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个矿业产业链。中国国际矿业大会不仅是一个矿产勘探、开发的交易平台，更是国内外矿业企业和相关机构交流沟通的桥梁。围绕客户在展位提出的较为关心的矿业可持续发展问题，SGS专家也给出了整体解决方案。作为矿产行业可持续发展的重要一环，环境服务贯穿了矿山开采前后的整个过程。在矿业发达的国家如澳大利亚和加拿大，对环境的考虑放在了首位，而随着中国社会对环境问题的重视，可持续发展也将成为我们的主旋律。SGS拥有在矿业发达国家提供矿产环境服务的多年经验，可帮助企业通过提前的实验分析和工艺设计，提供合理、有效的水处理及污水处理方案，系统解决酸性岩排水问题。



来SGS展台咨询的客人络绎不绝



SGS的专家团队正在与他们沟通讲解

SGS凭借在矿产领域服务几十年的技术经验，已为全球多家知名矿业公司提供从地质勘探、选矿冶金、矿山关闭及后续服务整个流程的矿业技术支持服务，积累了丰富的经验，服务客户遍布全球主要矿区，服务内容包括：地矿样品分析、选矿工艺流程实验、流程设计和流程优化、环境评价、污染治理等等。SGS拥有世界领先的选矿冶金技术，在金矿开采中，以硫代硫酸浸出代替氰化物的使用，减少对环境的影响，并提高金属回收率。在地化测试方面，SGS在天津拥有中国首家获得中国国家地质勘查甲级资质（岩矿测试）的中外合资商业实验室（地化实验室），承接来自国内外的送样委托检测。另外，在新疆乌鲁木齐也设有实验室，并在云南昆明、西藏拉萨设立了制样室，提供7天 x 24小时服务。