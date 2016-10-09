2016电博会开幕在即 中国双创发展论坛首亮相

杭州2016年10月9日电 /美通社/ -- 2016中国双创发展论坛（杭州峰会）将于10月28日在杭州国际博览中心（G20峰会主会场）召开。论坛由浙江省人民政府指导，浙江省科学技术厅支持，中国电子商务协会、杭州市人民政府联合主办，浙江省科技企业孵化器协会、杭州市科技企业孵化器协会、杭州市众创空间联盟、浙商电子商务研究院承办。

该论坛以“创业改变未来” 为主题，旨在探讨在双创大时代背景下，如何通过“互联网+大数据”、云计算等手段，推动新型城市产业化进程，带动美丽乡村建设、传统企业转型升级，打造“互联网+双创”新生态。

值得一提的是，论坛当天还将发布《中国众创空间发展报告》。

打开脑洞：如何确定创业创新发展议题

当今全球经济进入寒冬，资本缩水，“双创”成为振兴经济的一大“良药”，世界各国纷纷采取政策倾斜、税收优惠和市场培育等方法，帮助本国中小企业成长。今年作为“十三五”规划的开局之年，也是实施“大众创业、万众创新”国家战略的关键之年，“大众创业、万众创新“的浪潮早已从国家政策蔓延到每个人，俨然成为与每个人息息相关的全民话题。

在这样的背景下，2016双创发展论坛（杭州峰会）的举办，将架起政府、企业、行业学家三方交流和合作发展的新平台，促进城市产业转型升级，帮助优质的创新创业企业在激烈的市场竞争中快速崛起，加快培育经济增长新动力。

深度整合：构建“互联网+双创”生态圈

2016中国双创发展论坛（杭州峰会），原名中国电子商务产业园区发展论坛，为中国（杭州）国际电子商务博览会主题论坛之一。

电子商务线上平台的高速发展，推动着线下电子商务产业园的迅速成长和拓展，中国电子商务产业园区发展论坛的举办，整合了电子商务O2O产业链生态，促进着电子商务产业园区建设标准化、服务规范化、组织透明化的发展。并以此为依托，推动中国电子商务产业园区建设与运营，服务创新企业，推动新型城市化发展。历经三年发展，该论坛已实现覆盖创业园区200余个，创业群体百余万，累计专家智囊团千余人。在“互联网+”发展和“大众创业，万众创新”的新背景下， 2016年，该论坛从单纯地关注电子商务产业园区发展到关注中国创新创业生态发展，并以“创业改变未来”为主题，更名为“中国双创发展论坛（杭州峰会）”，放眼创业创新大环境，激活市场各产业市场创新细胞。

此次论坛将紧扣G2O杭州峰会后达成的 “一带一路”、“创新创业”等系列议题，围绕跨境贸易发展、双创平台搭建、美丽乡村建设等话题，深度对接政府、企业、行业的资源、资金和人才，促进新商业新产业市场的良性竞争与发展，加快构建创新创业生态系统，推动“互联网+双创”生态圈的融合与升级。

作为此次论坛的合作伙伴之一的颐高集团成立于1998年，是中国领先的互联网创新创业公司，致力于为传统产业提供“互联网+双创”平台，打造创新创业生态圈，实现传统产业转型升级。集团旗下拥有“颐高电子商务产业园”、“颐高创业园”、“颐居养生小镇”、“颐居美丽乡村”、“楼友会”、“亿茂物业”等6大创新平台，覆盖电子商务、创业孵化服务、健康医养、楼宇智能化运营、美丽乡村建设、物业管理、 IT、投资等领域。让创业改变未来，以创业服务带动创业创新发展，推动社会经济转型，是颐高二次创业的使命。