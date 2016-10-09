慈溪“新三板”考察团来京，首站参观正益工场

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- “互联网+”双创作为国家重要战略，正在通过移动技术、云计算、大数据等手段，实现互联网与传统产业的深入融合，提升经济生产力，增强各行业的创新能力。但是受地区经济发展的限制，大部分区域城市的双创还面临诸多问题：众创空间商业运作模式不成熟，往往只停留在场地租赁的初级层面，移动人才匮乏、资源短缺、移动技术门槛高、普及难等困境，如何让“互联网+”双创落地，让移动生态模式在当地生根发芽，成为区域城市亟待解决的难题。

日前，由慈溪市副市长许文东、吴佳伟，以及当地委办局、上市公司、准上市公司相关负责人组成的慈溪市考察团一行29人，千里迢迢来京考察学习“互联网+”模式，首站来到了正益工场，参观了区域城市的“互联网+”落地成果，正益移动董事长王国春陪同并座谈交流。

正益工场：为慈溪搭建“互联网+”双创平台

慈溪市副市长许文东介绍到，慈溪地处长三角地区，自改革开放以来就有着独特的创业基因；在2015年的全球创客大会上，慈溪市荣膺首批“十大创客之城”称号。现在，慈溪正在大力推进双创工作，借助互联网+双创机遇，实现“二次创业”与“二次腾飞”。

许文东谈到，“互联网+”与“双创”是区域经济转型升级和保持经济增长的重要引擎，北京作为互联网产业的发展中心，不仅聚集了国内顶尖的超大型互联网企业，也涌现出不少新兴的互联网领军企业，正益移动就是其中的代表。考察团首站来到正益移动参观，一是希望与正益移动合作，将正益工场的模式复制到慈溪市，帮助慈溪市“互联网+”产业落地；二是考察团汇聚了当地新三板、准新三板的上市企业，希望借鉴正益移动新三板上市经验和企业移动化的经验，促进企业健康快速发展。

王国春介绍到，正益移动通过 AppCan 移动技术平台和正益工场移动互联网应用双创平台，全力服务政府、企业、个人开发者的移动双创落地。目前已经取得丰硕成果：累计帮助6000家企业实现移动化、数字化转型升级，帮助80万开发者快速掌握移动技术，推进个人双创的落地。同时，正益工场，还积极和区域城市合作，将领先的移动互联网思维、技术、模式，快速在当地落地。以移动技术为支撑，以移动生态建设为着眼点，授之以渔，帮助区域城市实现跨越式发展，加速人才就业结构升级，提升地方政府高科技产业 GDP，最终助力政府“双创”落地，加快经济的发展。

针对慈溪市的实际情况，正益移动副总裁李林林认为，正益工场可以从四个方面助推双创落地：

一、输送移动技术

移动技术是“互联网+”落地的关键，AppCan 移动开发技术，基于 HTML5 技术实现跨平台开发，极大的降低了技术门槛和成本，为“互联网+”提供技术支撑。

二、培养移动人才

作为新兴产业，“互联网+”人才缺口极大。正益工场拥有成熟的学习培训体系，为开发者、高校学子、创客提供技术培训、协同开发等工具，帮助区域城市培养移动技术人才，改善人才结构，促进就业提升。

三、建立应用市场

正益工场的线上撮合交易市场，拥有规范、先进的互联网运营模式，利用 AppCan 平台上80万开发者的优势，慈溪市能快速复制，建立自己独有的移动互联网成果展示与交易平台。

四、建设生态体系

正益工场通过服务、人才、需求、应用的汇聚，可以更好培育本地企业，可以为当地企业提供推广、运营、运维、云储存、安全、融资等全流程的移动互联网生态服务，加速促进本地的移动化发展。

正益工场：技术助力“制造航母”慈溪实现二次腾飞

慈溪地处长三角南翼，是中国三大家电生产基地之一，交通运输、医疗制造业都极其发达，被誉为长三角的“制造航母”。当前，面对减慢的出口贸易增速和不断升级的国内消费需求，“慈溪制造”也遇到成本持续走高、销售渠道单一、运营管理模式陈旧等“短板”，亟待通过移动化、数字化变革，激发新活力。

李林林谈到，正益移动拥有完善的行业解决方案，制造业可以依托 AppCan 的移动技术，革新企业的管理、运营、营销模式，实现企业内外部的互联网化；而有一定互联网基因的企业，可以继续深度互联网化，通过 AppCan 移动平台，打通内部和外部连接，建立自己的移动生态系统。以制造业为例，制造型企业拥有庞大而复杂的管理系统，从研发、采购、生产、物流到售后，各个环节都有大量的信息化需求。AppCan 制造业移动互联网+解决方案，能够结合制造企业管理、销售和服务特性，帮助员工及时查看设备或生产现状，录入供应商评估和供货信息，解决突发问题。其典型应用包括移动查询、移动物料采集、移动生产设备管理、移动营销服务。并且可以直接部署基于 AppCan 开发的企业移动工作平台 -- 正益工作，快速完成内部的移动互联网化。

慈溪市代表团表示，正益工场以移动技术为切入点，以建立当地移动生态为落脚点的模式，非常符合区域市场的实际诉求，希望正益工场早日在慈溪落地，为当地经济注入新活力。